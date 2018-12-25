Родители: кто и зачем проверяет многодетные семьи?
В редакцию «РВС» обратились многодетные родители. «Что-то происходит в Динском районе и это касается многодетных семей, - сообщила одна из матерей. - Приходят специалисты соцзащиты якобы с целью инструктажа по газу. Но мы его проходили с газовиками. Есть акт осмотра этого года. Один специалист инструктирует, второй составляет акт жилища. Что это? Где законность данной процедуры? Многие его подписывают не читая. А там много незаполненных пунктов. Таких как «пьющие родители», «где находились дети», прочерк стоит в пункте «нуждается ли семья в подарках».
Тем, кого не застали дома, оставляют записки с текстом: «Специалисты УСЗН не застали вас дома. Просьба перезвонить по телефону...»
На вопросы многодетных родителей ответила заместитель директора ГБУ СО КК "Динской комплексный центр социального обслуживания населения" Наталья Гиренко: "У нас есть письмо из Министерства труда и социального развития Краснодарского края от 16 ноября «Об усилении мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций в семьях». Потому что 13 ноября в Новопокровском районе произошло чрезвычайное происшествие, где в результате пожара погибли несовершеннолетние дети. В связи с этим обстоятельством нам настоятельно рекомендовали обойти все многодетные семьи, проживающие на территории Динского района, для предупреждения и профилактики в рамках пожарной безопасности. То есть нацелить семьи на соблюдение пожарной безопасности. По большей части мы проводим информационную работу. Раздаем информационные памятки о том, что нужно соблюдать и куда обращаться в случае возникновения ситуаций, связанных с пожарами. В письме прописано, что мы должны заполнить акт, в котором указывают наличие спальных мест, условия проживания детей. Ничего плохого в нем нет. Эта форма утверждена министерством. Мы работаем на выявление семей, нуждающихся в социальной помощи. Если визуально видим, что, например, плохо работает печка, испорчена проводка, мы рекомендуем обратится в специальные службы, даем номера телефонов, чтобы люди знали, куда обратиться. Мы не только проверяем, но и консультируем. Рассказываем, какие выплаты имеет право получать многодетная семья, о мерах поддержки, как они изменились, куда обращаться, какой перечень документов необходим. Если не застали людей дома, оставляем информационный листок с контактным телефоном, так как нас обязали провести стопроцентный обход.
Никаких целей в отбирании, лишении родительских прав мы не преследуем. Мы работаем только на сохранение биологической семьи и оказание помощи ей. Если видим, что семья нуждается в помощи, предлагаем ей свои услуги. Помогаем оформлять различные выплаты, пишем письма, ходатайства в определенные органы. Например, мы писали письмо, чтобы прочистили бесплатно дымоход. Делаем все, чтобы не было никаких ситуаций, связанных с пожарами».
Наталья Гиренко пояснила, почему работу проводят с многодетными семьями. Во-первых, охват детей получается больше. Во-вторых, за одним ребенком уследить проще. А когда детей много, они разного возраста, многие родители работают, это усложняет ситуацию. В преддверии новогодних праздников родители должны быть более бдительными, так как начинается период петард и фейерверков.
Что касается пунктов «пьющие родители» и «где находились дети», эти графы заполняются только в том случае, если родители находились в состоянии алкогольного опьянения. Бюджет на закупку подарков ограничен и обеспечить ими всех детей из многодетных семей невозможно. Было принято решение, что в этом году подарки получат семьи, в которых воспитываются пятеро и более детей.
Комментарии
Ну как всегда это дети а остальные так непроими что мы уже привыкли
Зависть плохая штука. Многие считают что многодетным много чего платит наше государство, но это не так. Детей нужно не только прокормить, но воспитать. Честь таким добросовестным родителям...
А послать их нельзя? Или только у многодетных дети? И пожарную безопасность не соблюдают? Может быть на тех, кто алкоголь употребляет и престарелых с болезнями типа деменции и Альцгеймера опекать нужно? А многодетным побольше бесплатных развивающих занятий и спортивных секций для детей узаконить? Демографию хотим улучшать! И матерям, воспитывающим 3 и более несовершеннолетних детей, пособие (компенсацию) от гос.бюджета выделить. Чтобы успевали воспитанием и образованием детей заниматься.
Хорошего много делается, но и многое в таком запущении, особенно в глубинке. Больно за Великую Русь!
Спасибо,что есть такие службы и предпринимаются экстренные меры.
Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, где бесплатно занятия для многодетных проводят и где "компенсацию" платят ??
На самом деле бесплатных ДЮСШ и просто секций достаточно много и берут туда не только детей из многодетных семей.
А по теме - всё это показушность, пересчет потенциально опасных. Нашему государству откровенно плевать на людей любых категорий, я бы этих работничков на порог не пустила.
Удивлён точности анализа! У тебя во всём так?