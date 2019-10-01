Родители негодуют: на весь Динской район один детский ортопед

Для родителей получить талончик к детскому ортопеду стало огромной удачей. Так, молодая мама рассказала «РВС», насколько это стало сложным процессом. В первую очередь, на ее взгляд, проблема состоит в том, что такой специалист в районе всего один!

«Почему один детский ортопед на весь Динской район? Очень трудно записаться к нему на прием, запись на два месяца вперед! А если у ребенка при приеме окажется какой-то дефект, который можно было устранить два этих месяца назад? Кому потом говорить спасибо?! Запись к этому специалисту осуществляется в детской поликлинике только один раз в неделю и то какой-то считанный час. Поток звонков увеличивается в этот период, и это великое счастье, если ты дозвонился и для малыша есть еще талончик! Звонила все утро, телефон был на автодозвоне около 40 минут, а когда дозвонилась, талонов уже не оказалось! Как быть? Что за ужасная ситуация с нехваткой специалистов? Почему должны страдать дети из-за этого? Что за отношение и к врачу (в том, что он один на район), и к грудным, да и не только к детям! Будьте добры разобраться и разъяснить нам всю эту систему здравоохранения!» - негодует девушка.

Как пояснили в Динской ЦРБ, в штате детского поликлинического отделения одна врачебная должность врача-травматолога-ортопеда, что ниже норматива на численность прикрепленного детского населения. Администрацией больницы принимаются все необходимые меры для привлечения к работе дополнительных специалистов. В настоящее время прием пациентов травматолог-ортопед проводит в первую очередь по неотложным показаниям, по записи от других специалистов и самостоятельно записавшихся пациентов, после чего проводится прием детей, которых по каким-либо причинам родители не смогли записать на прием к врачу.

Для повышения доступности специализированной помощи для маленьких пациентов настоятельно рекомендуется обращаться к своему лечащему врачу - участковому педиатру, который в случае необходимости может самостоятельно записать ребенка к любому специалисту.