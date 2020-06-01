В редакцию обратились родители школьников.

“За несколько месяцев, что находимся дома, нам выдали всего 7 коробочек с молоком по 0,2 л. Куда дели остальные? Ведь когда ходили в школу, только в неделю давали по 4”, – написала одна из матерей.

Из других школ некоторые родители сообщили, что получили меньше 7 упаковок.

В управлении образования Динского района рассказали, что есть образовательные учреждения, которым и вовсе в данный период не выдавали.

А все потому что молоко для учеников на дистанционном обучении не предусмотрено.

То, что выдано недавно – это пачки, которые школьники не получили еще со времен традиционного обучения.

Если какой-то класс не забирал молоко в ближайшее время, значит в полном объеме ребятам его вручили до того, как они перешли на удаленный формат обучения.