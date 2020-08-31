Родители рассказали, в какую сумму обошлись сборы детей в школу

Стало известно, сколько в среднем обходятся сборы детей в школу. Опрос проводился среди родителей, проживающих в Динском районе и частично в Краснодаре.

За одного ребенка мамы и папы в основном отдают от 10 до 20 тыс. рублей.

Результаты опроса

✍🏼natashkaafonina

У нас стандарт, каждый год от 20-25 тыс. Одежда, канцелярия, обувь + доп. к учебникам определенные тетради, контурные карты и атласы.

Форма в нашей школе «особенная», должна быть у всех учащихся от одного производителя, одного цвета. Учебный год в целом по затратам обходится не меньше, чем год обучения в колледже на платной основе.

✍🏼naleksjuk

На 3-х детей 30 тыс, но это без казачьей формы. Покупала минимум. А так все 60 тыс.

✍🏼goncharova_ok

30 тыс. на двоих. 1 и 9 классы. Это без курток осенних ещё.

✍🏼yulichka_belotskaia

Собрали ребёнка в первый класс на 19 тыс. (не считая стола и аксессуаров к нему). Станица Пластуновская.

✍🏼edward_kunaev

15 тыс. на одного ребенка, это в Краснодар.

✍🏼_venus_studio

2-й класс. Канцелярия, рубашки, майки, футболки, спортивная форма, носки + обувь. И это ещё не всё. На чём экономить? Понятия не имею. В итоге подготовка обходится в среднем 20 тыс. рублей.

✍🏼nv24753

20 тыс. на двоих 4 и 6 классы. Это еще не все. Будем докупать.

✍🏼irina_kanzahi_

60 тыс. на троих уйдет. 2, 5,10 классы. Одежда , обувь, канцтовары и т.д. Это не считая того, что ещё надо компьютер и принтер.

✍🏼asya_f08

15000 рублей, 10 класс. Платье и фартук остались с прошлого года. Иначе бы ещё плюс 2000 было.

✍🏼potapova6466

На 8-классницу 7 тыс. рублей: форма,туфли, кроссовки, сумка и канцелярия. До школы взяла бельё и туфли на сменку - это плюс 2600. Итого 9600 только без излишеств. А надо ещё куртки осеннюю и зимнюю, сапоги на зиму. Невозможно одеть ребёнка на 5 тыс. 20 тыс и то скромно будет.

✍🏼bondar4875

40 тыс. на двоих. 1 и 8 классы. Динская.

✍🏼asya_f08

15 тыс. рублей, 10 класс. Платье и фартук остались с прошлого года. Иначе бы ещё плюс 2000 было.

Есть те, кто потратил и больше 20 тыс. рублей:

✍🏼odar7719

50 тыс. на двоих. 1-ый класс. И мне кажется, это ещё не всё посчитали.

✍🏼ellina_ganiulina

Интересно, это в каком магазине можно купить всё и потратить 15, а то 10 и 5 тысяч? Мы уже далеко за 20 потратили и еще много чего не купили.

✍🏼dinolya9

Собрали дочь в первый класс за 25 тыс. И ещё не окончательная сумма. Это в Краснодаре.

✍🏼serafima3164

Да уж, школа. Не у всех родителей есть возможность собрать деток в школу. Кто-то потерял работу с чудесным коронавирусом. Кому-то и помощи ждать неоткуда. У меня два парня, 8 и 7 классы. Старшего сына собрали за 25 тысяч, не считая формы за 2300 + 2500 в школу на нужды + питание 1200 (месяц), благо что-то осталось от старшего младшему. Но и ему также нужно приобретать новое…

Нашлись и те, кто потратил менее 10 тыс. рублей на одного ребенка:

✍🏼smolina7537

Собирали во 2-й класс мальчика, казачий, одежда и канцелярия обошлась в 7 тыс,так как брали самое необходимое. На второго ребенка в 7-ой класс, девочку, потратили 10 тыс. Покупали все полностью.

✍🏼tutti4498

5 тыс. ушло на форму и обувь на двоих детей. Но мы нищие, поэтому брали ширпотреб.

✍🏼pugachgala

11 класс. Ничего не будем покупать. Осталось с прошлого года. Будем донашивать то, что есть. Канцтовары купим в магазине с минимальными фиксированным ценами, да и все.

Все ответы можно посмотреть в нашем официальном аккаунте в инстаграм. Публикация от 26 августа, опрос “Какую сумму вы потратили на сборы ребенку в школу?”.

Данные Росстата

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) уже тоже опубликовала данные. Правда, подсчет велся только среди первоклассников.

Согласно статистике ведомства, в 2020 году сбор обошелся в среднем в 21 тыс. рублей.

“Набор канцтоваров, одежда, рюкзак и букет из пяти цветов для мальчика обойдется в среднем в 18,8 тыс рублей, для девочки – 23,2 тыс.

Дешевле всего собрать мальчика в Орловской области (14,1 тыс.), девочку - в Омской (18,4 тыс.). Дороже всего – на Чукотке (24,9 тыс.) и Камчатке (32,3 тыс.)”, – сообщает Росстат.

Еще статистических данных

Образовательный центр Maximum Education также провел исследование и выяснил, сколько родители в Москве планируют потратить на подготовку детей в школе.

Большая часть опрошенных назвали сумму от 5 до 10000 рублей.

Вот подробные результаты исследования.

33% родителей рассчитывают уложиться в сумму от 5 до 10 тысяч рублей.

21% потратит на подготовку к школе от 10 до 20 тысяч рублей.

20% – от 3 до 5 тысяч рублей.

12% – менее 3 тысяч рублей.

7% – от 20 до 30 тысяч рублей.

7% респондентов планируют потратить на подготовку к учебному году более 30 тысяч рублей.

При этом большинство родителей (86%) самой затратной частью подготовки к школе считают покупку одежды.