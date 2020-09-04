“Начался учебный год, а школьные автобусы в школах 5 и 6 Пластуновской не ходят. Говорят, один на ремонте, сколько он еще продлится – не уточняют. Второй, сказали, будет ездить с 7 октября, причина неизвестна” –, написала подписчица в инстаграме “РВС”.

Журналист “РВС” обратилась в управление образование Динского района.

Дело не в ремонте. Выяснилось, что карта водителя автобуса школы №6 утратила срок действия, на линию он действительно выйдет не ранее 7 октября.

В 5-ой школе необходимо было получить положительное заключение ГАИ о выходе автобуса на линию, это уже сделано. В ближайшие дни он начнет ездить по маршруту.



