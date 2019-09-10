Записаться на прием к ортопеду – задача не из легких. Об этом «РВС» рассказали родители, которым не всегда удается успешно ее решить.

«Ребенка нужно записать к ортопеду в детскую поликлинику, запись – во вторник и четверг в 8.30. Записаться можно только в течение 5 минут. Это как? Только 5 минут будут записывать ребенка. Ну что происходит в нашей поликлинике?» – недоумевает молодая мама.

Об этих 5 минутах записи говорили и другие родители, сталкивающиеся с этой же проблемой.

"В Динской поликлинике запись ребенка к ортопеду – как лотерея", - говорят они.

В Динской ЦРБ ответили, что запись на приемы врачей-специалистов детской поликлиники проводится по телефону, через Интернет (www.kuban-online.ru), при личном обращении пациента в регистратуру поликлиники, а также непосредственно врачом-специалистом.

Предварительная запись на плановый прием открывается за 2 недели.

«При необходимости неотложной консультации, в том числе по поводу «свежей» травмы, ребенка примет врач-травматолог в день обращения, без записи. Определить показания для консультации специалиста – врача-травматолога-ортопеда – может лечащий врач ребенка – участковый педиатр, который самостоятельно без направления пациента в регистратуру записывает его на прием к специалисту. У него для этого имеются все технические возможности», – подчеркивает главный врач Эдуард Асланян.

Если же травматолог-ортопед назначает повторную консультацию, он сам записывает пациента к себе на прием. Главврач отметил, что если этот порядок записи нарушается, можно обратиться к заведующей детским поликлиническим отделением либо на телефон горячей линии администрации больницы 8-800-500-84-86.