Родительские пособия увеличат в России

Сумма к выплате увеличится в среднем на 7 % – до 12 тыс. рублей.

Рост финансирования обусловлен расширением числа получателей пособий почти в три раза.

С января выплаты будут положены семьям, где есть ребенок до трех лет, а доходы родителей не превышают двух региональных прожиточных минимумов на человека.

Специалисты отмечают, что эти выплаты окажут существенную поддержку в борьбе с бедностью, но не позволят преодолеть демографический кризис, сообщают «Известия».