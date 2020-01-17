Родственники угоревшей пары благодарят всех неравнодушных

Родственники угоревшей пары благодарят всех неравнодушных

Родственники угоревшей пары благодарят всех неравнодушных

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11 часов назад БлагодарностьВ Динской угорели супругиГазета РВСДинской районНовости Динского района

Недавно «РВС» опубликовала материал о том, что трем осиротевшим детям из Динской требуется помощь. Как рассказали журналисту близкие родственники погибших, очень многие люди откликнулись:

«Нам начали помогать кто чем может. Кто материально, кто вещами, памперсами...

Выражаем огромную благодарность за то, что не оставили нас в беде.

Также благодарим управление семьи и детства, органы опеки за содействие в оформлении документов.

Желаем крепкого здоровья и всего наилучшего этим людям! Большое вам всем спасибо от семей Цыганок, Заверюха и Миракян

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