Роман Томчук: «Полицейский обязан иметь честь»
10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. В преддверии праздника журналист «РВС» пообщалась с майором внутренней службы помощником начальника отдела — начальником ОРЛС Отдела МВД России по Динскому району Романом Томчуком.
Он рассказал о профессии, о том, как служба в полиции меняет жизнь.
- Какие самые яркие воспоминания о начале службы в полиции?
- Я начал службу сержантом патрульно-постовой службы в Динском райотделе. Мы с напарниками вдоль и поперек пешком прошли централные улицы Динской. Бывало всякое — задерживали и наркоманов, и хулиганов. Иногда и законопослушные граждане могли позволить себе лишнего. Особенно — после спиртного. Но полицейский всегда должен, в первую очередь, защищать и думать о людях.
Служба — как образ жизни. Личное тесно взаимосвязано со служебным. Оно неделимо.
Полицейский признается, что, конечно, часто не хватает времени на семью, но это уже образ жизни, ведь каждый понимает, на что он идет.
Роман Томчук служил в разных подразделениях, отвечал за охрану общественного порядка, и проводил работу против экстремизма.
В 2015 году занялся кадровой деятельностью. Служба далеко не так проста, как может показаться на первый взгляд. Необходимо настроить весь личный состав на работу, выявить недобросовестных сотрудников, которые могут опорочить честь полиции.
Чем чаще граждане обращаются в полицию с различной информацией, тем больше преступлений будут раскрыты.
- Страж закона всегда должен быть в форме. Какие мероприятия для этого проводятся?
- Среди полицейских мы постоянно проводим день правовых знаний, кроме того все сотрудники проходят физическую, огневую подготовку, изучают приемы самообороны.
Майор пояснил, что любой полицейский должен, в первую очередь, защитить граждан.
«Упор на физическую подготовку делается для того, чтобы недопустить использование оружия и избежать жертв», - рассказал майор.
- Как ведется отбор претендентов на службу в полиции? Какие этапы необходимо пройти?
- Изначально, мы проверяем, нарушал ли закон сам претендент, есть ли у него судимость, а также у его близких родственников. Также изучаем то, как общество характеризует этого человека. Кандидат предоставляет нам автобиографию. Кроме того, он также проходит различные психологические исследования, чтобы выявить уровень стрессоустойчивости, психического равновесия и т. д. Абсолютно все желающие служить в полиции обязаны пройти Полиграф. В конце комиссия Главного управления решает, кто достоин носить форму.
Из 100 процентов 70 проходят отбор.
Идти служить в полицию не стоит бояться, но следует помнить, что эта работа требует честности, справедливости, чести.
Даже если вы придете после школы и армии в правоохранительные органы, вас смогут отправить получать образование за счет государства.
Те, кто только закончил школу, не отслужив, могут быть отправлены получать высшее образование, а уже потом придут в полицию. Таким образом закладываются кадры на 5 лет вперед.
- Как семья относится к Вашей работе?
- Конечно же терпит семья. Да, иногда приходится уезжать на работу в любое время суток. Если долг зовет — тут уж ничего не поделаешь. Конечно, близкие гордятся, что я защищаю Родину, стараюсь сделать нашу страну безопаснее, лучше.
Хотелось бы больше времени проводить с семьей, конечно, но и о службе забывать нельзя.
- Что Вам нравится в службе в полиции?
- Очень важно то осознание, что я нужен другим, могу чем-то помочь людям, как-то защитить. Эта работа позволяет сделать мир чуточку лучше. Конечно, большую часть времени провожу на работе, но понимаю, что все это не зря.
Да и где бы ни был полицейский — в отпуске, на больничном, он всегда должен помогать людям, если видит беду.
В честь предстоящего праздника хочу пожелать всем сотрудникам полиции крепкого здоровья, благополучия, чтобы семьи понимали и любили, осознавая всю серьезность тяжелой службы. Также скорейшего карьерного роста, новых стремлений, чтобы все задачи, которые перед собой ставите, исполнялись.
Также Роман Томчук отметил, что в Динском районе очень развит Совет ветеранов полиции. Мужчина считает, что важно не забывать тех, кто в силу возраста, уже вышел на пенсию, отдав частичку себя правоохранительным органам.
«Кроме того, мы помогаем семьям погибших сотрудников. Ни в один праздник не забываем их. Стараемся сделать все, что в наших силах. Есть какая-то нужда — никогда не откажем», - говорит полицейский.
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