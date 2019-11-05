Роман Томчук: «Полицейский обязан иметь честь»

- Страж закона всегда должен быть в форме. Какие мероприятия для этого проводятся?

- Среди полицейских мы постоянно проводим день правовых знаний, кроме того все сотрудники проходят физическую, огневую подготовку, изучают приемы самообороны.

Майор пояснил, что любой полицейский должен, в первую очередь, защитить граждан.

«Упор на физическую подготовку делается для того, чтобы недопустить использование оружия и избежать жертв», - рассказал майор.

- Как ведется отбор претендентов на службу в полиции? Какие этапы необходимо пройти?

- Изначально, мы проверяем, нарушал ли закон сам претендент, есть ли у него судимость, а также у его близких родственников. Также изучаем то, как общество характеризует этого человека. Кандидат предоставляет нам автобиографию. Кроме того, он также проходит различные психологические исследования, чтобы выявить уровень стрессоустойчивости, психического равновесия и т. д. Абсолютно все желающие служить в полиции обязаны пройти Полиграф. В конце комиссия Главного управления решает, кто достоин носить форму.

Из 100 процентов 70 проходят отбор.

Идти служить в полицию не стоит бояться, но следует помнить, что эта работа требует честности, справедливости, чести.

Даже если вы придете после школы и армии в правоохранительные органы, вас смогут отправить получать образование за счет государства.

Те, кто только закончил школу, не отслужив, могут быть отправлены получать высшее образование, а уже потом придут в полицию. Таким образом закладываются кадры на 5 лет вперед.

- Как семья относится к Вашей работе?

- Конечно же терпит семья. Да, иногда приходится уезжать на работу в любое время суток. Если долг зовет — тут уж ничего не поделаешь. Конечно, близкие гордятся, что я защищаю Родину, стараюсь сделать нашу страну безопаснее, лучше.

Хотелось бы больше времени проводить с семьей, конечно, но и о службе забывать нельзя.

- Что Вам нравится в службе в полиции?

- Очень важно то осознание, что я нужен другим, могу чем-то помочь людям, как-то защитить. Эта работа позволяет сделать мир чуточку лучше. Конечно, большую часть времени провожу на работе, но понимаю, что все это не зря.

Да и где бы ни был полицейский — в отпуске, на больничном, он всегда должен помогать людям, если видит беду.