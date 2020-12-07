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Роспотребнадзор рассказал, как безопасно встретить новый год
В условиях пандемии Роспотребнадзор рассказал, что в период новогодних праздников нужно быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих.
Коронавирус, возбудители ОРВИ и гриппа в основном передаются воздушно-капельным путем. В ведомстве порекомендовали проводить праздничные дни в кругу семьи, дома, по возможности на свежем воздухе, например, на даче.
Правила, которые помогут снизить вероятность инфицирования
- Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов.
- Уделите особое внимание соблюдению социальной дистанции (1,5-2 метра друг от друга).
- Нежелательными и потенциально опасными являются массовые скопления людей даже вне помещений.
- Ограничьте контакты в период предпраздничных и праздничных дней.
- Не стоит все праздничные дни посвящать посещению гостей и приглашать к себе домой родных и друзей. Это повышает риск инфицирования.
- Надевайте маску при посещении родных и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции.
- Воздержитесь от поездок за границу. При планировании поездок учитывайте возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий.
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