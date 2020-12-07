Роспотребнадзор рассказал, как безопасно встретить новый год

В условиях пандемии Роспотребнадзор рассказал, что в период новогодних праздников нужно быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих.

Коронавирус, возбудители ОРВИ и гриппа в основном передаются воздушно-капельным путем. В ведомстве порекомендовали проводить праздничные дни в кругу семьи, дома, по возможности на свежем воздухе, например, на даче.

Правила, которые помогут снизить вероятность инфицирования