Роспотребнадзор рассказал, как безопасно встретить новый год

Роспотребнадзор рассказал, как безопасно встретить новый год
Фото: zen.yandex.ru

Роспотребнадзор рассказал, как безопасно встретить новый год

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16 часов назад Газета РВСДинской районКак праздновать новый годКоронавирусНовости Динского районаПандемия новый годРоспотребнадзор

В условиях пандемии Роспотребнадзор рассказал, что в период новогодних праздников нужно быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих.

Коронавирус, возбудители ОРВИ и гриппа в основном передаются воздушно-капельным путем. В ведомстве порекомендовали проводить праздничные дни в кругу семьи, дома, по возможности на свежем воздухе, например, на даче.

Правила, которые помогут снизить вероятность инфицирования

  • Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов.
  • Уделите особое внимание соблюдению социальной дистанции (1,5-2 метра друг от друга).
  • Нежелательными и потенциально опасными являются массовые скопления людей даже вне помещений.
  • Ограничьте контакты в период предпраздничных и праздничных дней.
  • Не стоит все праздничные дни посвящать посещению гостей и приглашать к себе домой родных и друзей. Это повышает риск инфицирования.
  • Надевайте маску при посещении родных и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции.
  • Воздержитесь от поездок за границу. При планировании поездок учитывайте возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий.

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