Россияне смогут отдохнуть за счет работодателя

Пока мы планируем свой летний отдых, законодатели придумали, как нам в этом помочь. С этого года в силу вступил закон, согласно которому сотрудники могут поехать в отпуск за счёт работодателя. Правда, отдыхать придется в России – курорты Краснодарского края, Кавказские Минводы и тд. Максимальная стоимость путевки на сотрудника и каждого члена его семьи – 50 тысяч. Главное – оформить отдых через турфирму.



Деньги эти государство компенсировать работодателям не будет, но разрешает учитывать их в расходах при расчете налогов.



Если вы уже воодушевились на поход в кабинет директора за отдыхом, спешим вас предостеречь. Отправлять трудяг на отдых - не обязанность, а личное решение начальника.