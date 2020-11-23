Рост тарифов ЖКХ в новом году. Прогнозы экспертов

Одновременно в нескольких источниках СМИ появилась информация о возможном подорожании коммунальных услуг с 2021 года в среднем на 4-6 процентов.

В соответствии с законом рост тарифов не может превышать уровень инфляции. Она же, по оценкам Минэкономразвития, будет около 4-5 процентов.

Эксперты заявляют, что в новом году будет удорожание тарифов ЖКХ. Однако не все так страшно, как многие себе представляют.

Первый зампред комитета Государственной думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов заявил, что пандемия не может повлиять на цены за ЖКХ.

«Сегодня все тарифы в целом растут с предельным индексом не выше инфляции, но это не значит, что они всегда растут на индексы инфляции. В любом случае, я знаю позиции и Минстроя, и правительства – минимизировать рост тарифов и в этом году, и в следующем. Я уверен, что он будет ниже инфляции. Говорить о каком-то мегаросте невозможно, и по сути это законодательно запрещено», – рассказал депутат в своем интервью радиостанции «Говорит Москва».

Как сообщает глава комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская, резкого роста цен за коммунальные платежи быть не может. Все будет происходить планово и постепенно.

«Потому что в противном случае объем финансирования на льготы и адресные субсидии по оплате тоже увеличатся, что будет дополнительной нагрузкой на бюджет», – сказала депутат в своем интервью РБК.

По оценке председателя комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Светланы Разворотневой, подорожание тарифов ЖКХ составит в среднем 3,8 %.