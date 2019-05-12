Рождаемость на Кубани — одна из самых низких в России

Об этом сообщает Росстат, в своем отчете за 1 квартал 2019 года.

По данным службы, с января по март в 2019 году в России родилось более 350,2 тыс. человек, что ниже прошлогоднего показателя на 9,1%. В 2018 году в стране за этот период появились на свет более 390,9 тыс. человек.

Более всего рождаемость упала в Московской области – 16,7 тыс. родившихся в 2019 году против 20.7 тыс. в 2018 году (19,2%), Краснодарском крае – 12,9 тыс. человек против 15,6 тыс. (16,7%), Чукотском АО – 130 человек против 156 родившихся (16,7%), в Амурской области – 1,9 тыс. человек против 2,3 тыс. (15,8%).

Прирост населения же наблюдается в следующих регионах: Москва (5,1%), Магаданская область (4,2%) и Карачаево-Черкесия (2%).