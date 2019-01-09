Рождественский турнир по шахматам прошел в Динской

С 3 по 6 января 2019 года в шахматном клубе ДК ст. Динской прошли рождественские турниры школьников в двух возрастных группах на призы шахматной академии «Каисса». В старшей группе наряду с шахматистами, прошедшими закалку в краевых турнирах, участвовали и менее опытные шахматисты. Победитель первенства города Краснодара, учащийся 8 «А» класса школы № 34 станицы Новотитаровской Максим Селиванов и на этот раз доказал свое преимущество. Победив всех соперников, он заслуженно завоевал первое место. Второе место занял девятиклассник индивидуального обучения Максим Солод. За третье место упорная борьба развернулась между учениками динской школы № 2 Леонидом Меркуловым (8 «Д» класс), Андреем Донцом (4 «Д» класс) и самой юной участницей Марией Кудрявцевой, ученицей 3 «А» класса динской школы № 4. Победив в личной встрече обоих соперников, третье место занял Леонид Меркулов. Четвертое место – Мария Кудрявцева, пятое – Андрей Донец.

В младшей группе первое место занял ученик 1 «Б» класса школы № 4 Михаил Жигулин, второе место – Глеб Мурашев, третье – Иван Коньков.