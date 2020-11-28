Рождество. В крае разработают правила проведения служб в храмах

Во время встречи вице-губернатора края Игоря Чагаева с представителями Екатеринодарской и Кубанской епархии Русской православной церкви он отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции на Кубани по-прежнему, напряженная.

"Она требует максимально слаженных действий, в том числе при организации рождественских богослужений", – передает слова Игоря Чагаева пресс-служба администрации Краснодарского края.

В течение следующей недели разработают правила проведения церковных служб, учитывая все санитарных требований.

При необходимости проведения служб без доступа прихожан в храм, по возможности будут предусмотрены палатки с обогревом на придворовых территориях. В случае ухудшения эпидситуации службы смогут транслировать в онлайн-режиме.



