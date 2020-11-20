Ртутный градусник стал раритетом. Почему он исчез с прилавков аптек?
Несмотря на то, что за окном 21 век, многие при повышении температуры пользуются ртутными градусниками. Они обладают наиболее точным соотношением цены и качества. Но в последнее время жители столкнулись с проблемой в их приобретении. Именно сейчас, в период пандемии, когда они так необходимы? их невозможно купить. В чем же дело?
Мы решили разобраться в данной ситуации. Оказалось, что ртутных градусников уже нет в продаже.
Как выяснилось, в далеком 2014 году по инициативе ВОЗ Россия присоединилась к соглашению о запрете на производство ртутьсодержащей продукции. Это отображено в Минаматской конвенции* о ртути. Согласно этой конвенции, в мире полностью откажутся от применения этого металла в изготовлении измерительных приборов, ламп, растворов антисептиков, косметических средств для осветления кожи. Главная цель – свести до минимума контакт с предметами обихода человека, содержащих ртуть.
А теперь попробуйте угадать, в какой срок правительство должно выполнить свои обязательства перед ВОЗ? Правильно, 2020 год является крайним сроком постепенного вывода продукции из обращения. По непредвиденному стечению обстоятельств все предприятия перестали производить градусники в тот момент, когда они больше всего нужны.
К счастью? есть еще галлиевые, электронные и инфракрасные термометры.
Галлиевые на основе олова, индия и галлия считаются самыми точными. Их стоимость в среднем начинается от 329 рублей.
Электронные удобны в использовании, но имеют незначительную погрешность. Цена в среднем от 324 рублей.
Инфракрасные удобны в применении. В период пандемии очень выигрывают своим бесконтактным методом измерения температуры. Однако, по наблюдениям, дают значительную погрешность. Их цена – приблизительно от 957 руб.
Все цены брали в интернет-магазинах, доступных на территории Краснодарского края.
А каким градусником пользуетесь вы?
*https://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/Booklets/Minamata_convention_Russian.pdf
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