Ртутный градусник стал раритетом. Почему он исчез с прилавков аптек?

Ртутный градусник стал раритетом. Почему он исчез с прилавков аптек?

Ртутный градусник стал раритетом. Почему он исчез с прилавков аптек?

  184
позавчера Аптеки ДинскойГазета РВСДефицит лекарствДинской районНет ртутных градусниковНовости Динского районаРтутные градусники не производятРтутный градусникРтутный термометр

Несмотря на то, что за окном 21 век, многие при повышении температуры пользуются ртутными градусниками. Они обладают наиболее точным соотношением цены и качества. Но в последнее время жители столкнулись с проблемой в их приобретении. Именно сейчас, в период пандемии, когда они так необходимы? их невозможно купить. В чем же дело? 

Мы решили разобраться в данной ситуации. Оказалось, что ртутных градусников уже нет в продаже.

Как выяснилось, в далеком 2014 году по инициативе ВОЗ Россия присоединилась к соглашению о запрете на производство ртутьсодержащей продукции. Это отображено в Минаматской конвенции* о ртути. Согласно этой конвенции, в мире полностью откажутся от применения этого металла в изготовлении измерительных приборов, ламп, растворов антисептиков, косметических средств для осветления кожи. Главная цель – свести до минимума контакт с предметами обихода человека, содержащих ртуть.

А теперь попробуйте угадать, в какой срок правительство должно выполнить свои обязательства перед ВОЗ? Правильно, 2020 год является крайним сроком постепенного вывода продукции из обращения. По непредвиденному стечению обстоятельств все предприятия перестали производить градусники в тот момент, когда они больше всего нужны.

К счастью? есть еще галлиевые, электронные и инфракрасные термометры. 

Галлиевые на основе олова, индия и галлия считаются самыми точными. Их стоимость в среднем начинается от 329 рублей.

Электронные удобны в использовании, но имеют незначительную погрешность. Цена в среднем от 324 рублей.

Инфракрасные удобны в применении. В период пандемии очень выигрывают своим бесконтактным методом измерения температуры. Однако, по наблюдениям, дают значительную погрешность. Их цена – приблизительно от 957 руб.

Все цены брали в интернет-магазинах, доступных на территории Краснодарского края. 

А каким градусником пользуетесь вы?


*https://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/Booklets/Minamata_convention_Russian.pdf




Комментарии