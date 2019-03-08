Рукоделье сыграло большую роль в их жизни

Многие женщины увлекаются различными творческими направлениями. Рукодельницы из «Центра ремесел» создают своими руками завораживающие вещи и чтут вековые традиции.

Валентина Монастырная (на главном фото)

Любовь к куклам у Валентины Монастырной зародилась в детстве. Тогда еще шестилетней девчушке тетя-швея показала, как сшить куклу из чулка. В школьные годы она постоянно играла с куклами, шила им то, чего не было у нее самой. «Мама мне говорила: «Ты что, до седой бороды будешь в куклы играть?» Так оно и получилось. Мне скоро 67, а я до сих пор играю в куклы», – рассказывает женщина.

В середине двухтысячных годов попала на мастер-класс к мастеру Агеевой и окунулась в этот мир, стала изучать, что означает кукла, какие из них обереговые, какие обрядовые. Сейчас Валентина Монастырная создает кукол в костюмах кубанского казачества 19 века, переходивших в 20-е столетие. На сегодняшний день женщина является руководителем кружка в «Центре ремесел». В 2017 году ей присвоено звание «Мастер декоративно-прикладного искусства Кубани».





Вера Дидиченко

Много лет Вера Дидиченко работала начальником отделения почтамта. Вязанием на спицах увлекалась в 17 лет, после тридцати полюбила крючок.

«В 78 лет бабушка переехала жить к нам. Она вязала очень красивые салфетки крючком. Я начала с салфеток, а потом увлеклась ажурными узорами», – вспоминает женщина.

Когда Вера берет в руки крючок, время летит незаметно. За своим хобби женщина может просидеть до глубокой ночи.

Традиционные узоры женщина находит в старых журналах. Ей очень нравятся старинные мотивы своей яркостью. В планах на будущее у Веры связать для подушек красивые гипюрные вставки.





Валентина Сафонова

Всю жизнь Валентина Сафонова проработала в животноводстве. Начинала телятницей, а закончила зоотехником. О творческих способностях на тот момент речи не шло. Озарение пришло в 2014 году.

«Я попала под сокращение. Ночью я лежала, обдумывая все происходящее, и мне захотелось чем-то заниматься. Мне приснились атласные ленты, и я увлеклась канзаши», – делится Валентина.

Потом рукодельница увлеклась мелкой фетровой игрушкой и народной куклой. Затем Валентине предложили посетить семинар по джуту. Еще до поездки она решила сделать композицию «Кумушки у колодца» в стиле послевоенных лет. Сейчас женщина готовится к выставке «Во славу Кубани». Для этого мероприятия она готовит макет Пластуновского храма с пятью куполами из джута и мешковины.

Елена Верещак

Будучи юристом по образованию, Елена Верещак руководила отделом по персоналу. Так случилось, что она попала под сокращение, после чего возглавила ТСЖ. Сейчас женщина на пенсии. Способности к шитью, которыми она обладала с детства, пригодились, когда в семье ждали появления малыша – внука. Невестка сказала, что нужно сшить подушечки, но не такие, которыми заполонен Интернет, а особенные. Когда Елена просматривала варианты подушек, ей на глаза попался мастер-класс по созданию куклы, она решила попробовать. Так началась дружба с текстильными куклами.

Придя в «Центр ремесел», попробовала себя в создании традиционной куклы, начала работать с джутом, вязать крючком.





Любовь Мугалимова

Вышивкой Любовь Мугалимова занимается девять лет. Из-под ее рук выходят замечательные работы в технике вышивки крестом и бисером. Работала женщина швеей, шила все, кроме верхней одежды. А вышивкой занималась понемногу.

«Выйдя на пенсию, я испытала сильнейший стресс. Сняла его вышивкой. С тех пор стала очень много вышивать», – вспоминает Любовь.

Супруг Любови был немного недоволен тем, что женщина засиживалась за своими творениями до глубокой ночи, потом привык.

Женщина прошла курс вышивки крестом, чтобы научиться правильно оформлять изнаночную сторону картины. Также она получила благословение в церкви на вышивку икон бисером.





Тамара Терехова

В молодости Тамара окончила отделение для взрослых при Динской школе искусств. Пробовала разные направления: чеканку, соломку. Но жизнь сложилась так, что творчество не стало ее профессией. Женщина много лет проработала в регистратуре женской консультации. Когда вышла на пенсию, решила, что просто сидеть дома не будет. Увлеклась плетением из газетной лозы, училась этому ремеслу сама. Плела короба, корзины, игрушки, шкатулки. Затем решила попробовать свои силы в создании ватной игрушки, но плетение не бросила.

«У нас вся семья творческая. Муж поддерживает мое творчество, он изготавливает станки для вышивки и не только», – рассказывает женщина.

Сейчас Тамара Терехова готовится к выставке и создает макет саманной хаты. Как признается женщина, чаще идеи приходят по ночам.





Валентина Бабенко

Украшением пряников Валентина Бабенко увлеклась не так давно, в 2017 году. До этого она работала оператором в службе связи. После выхода на пенсию смогла реализовать себя в этом направлении. Но для нее это не просто хобби.

«Пряники меня тронули, потому что это воспоминание о детстве. Однажды мама купила мне очень красивый пряник. Тогда мы жили на Украине, это моя Родина. Я его запомнила на всю жизнь. Как-то меня угостили пряником в Динской и меня захлестнули воспоминания. Так все и началось», – поделилась воспоминаниями Валентина.

Валентина научилась делать обережных и традиционных кукол. Любит вязать крючком.