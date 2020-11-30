“РВС” рассказали, как Дед Мороз будет поздравлять в условиях пандемии

В преддверии Нового года стало очень интересно, какие планы в грядущем году у Дедушки Мороза. И специально для газеты “РВС” пресс-служба его резиденции рассказала, чем будет заниматься хозяин Нового года.

“Традиционное новогоднее путешествие Деда Мороза в этом году будет менее масштабным. Волшебник мечтает, чтоб в каждом городе, в каждом регионе дети и взрослые болели меньше, берегли себя, заботились о старших. И, если он не сможет побывать во всех городах, то обязательно отправит им свое новогоднее поздравление и непременно разместит его в своих официальных аккаунтах в канун Нового года.

Несколько пресс-конференций в формате онлайн проведет Волшебник в декабре этого года”, - отметили в пресс-службе Зимнего Волшебника.

Также вы можете самостоятельно отправиться с экскурсией в резиденцию Деда Мороза. Она находится в 2 км от Великого Устюга. Вотчина Деда Мороза принимает гостей круглый год.

В предстоящие праздничные дни предновогодние программы в вотчине проводятся с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Гости путешествуют по сказке семьями, без формирования сборных групп. Такие же меры будут соблюдены и в новогодний сезон.

“Сам же Дед Мороз славится отменным иммунитетом, закалкой и богатырским здоровьем. К тому же у него густая борода, волшебные варежки, которые помогут заменить перчатки”, - подытожили в администрации Деда Мороза.

Письма седовласому старику приходят ежедневно со всех уголков мира.

На сегодняшний день за все годы работы почты Деда Мороза Волшебник получил около 4 миллионов писем. Вы и ваши дети тоже можете написать по адресу: 162390, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза.