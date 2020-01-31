"РВС" узнала, сколько в Динском районе проживает китайцев
В связи с активным распространением коронавируса в Китае в редакцию “РВС” начали поступать вопросы о гражданах этой страны.
“Много ли у нас в Динском районе китайцев?” - главный из этой темы.
Мы обратились в отдел по вопросам миграции Динского района.
Там нам сообщили, что официально зарегистрированных граждан Китая на территории района нет.
Минздрав России на сайте опубликовал рекомендации по профилактике коронавируса:
необходимо чаще мыть руки;
ходить в медицинских масках;
медработникам использовать специальную одежду;
проводить дезинфекционные мероприятия;
обеззараживать воздух;
утилизировать медицинские отходы.
Российским туристам, которые находятся в Китае или собираются посетить, советуют соблюдать меры предосторожности:
уточнять эпидемиологическую ситуацию;
не посещать рынки, где продают животных и морепродукты;
употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду;
не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с животными;
использовать маски;
мыть руки, особенно после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;
при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения.
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