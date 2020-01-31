"РВС" узнала, сколько в Динском районе проживает китайцев

"РВС" узнала, сколько в Динском районе проживает китайцев

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10 часов назад ВирусГазета РВСДинской районКитайКитайский вирусКоронавирусНовости Динского района


В связи с активным распространением коронавируса в Китае в редакцию “РВС” начали поступать вопросы о гражданах этой страны.

“Много ли у нас в Динском районе китайцев?” - главный из этой темы.

Мы обратились в отдел по вопросам миграции Динского района.

Там нам сообщили, что официально зарегистрированных граждан Китая на территории района нет.


Минздрав России на сайте опубликовал рекомендации по профилактике коронавируса:

  • необходимо чаще мыть руки;

  • ходить в медицинских масках;

  •  медработникам использовать специальную одежду;

  • проводить дезинфекционные мероприятия;

  • обеззараживать воздух;

  •  утилизировать медицинские отходы. 

Российским туристам, которые находятся в Китае или собираются посетить, советуют соблюдать меры предосторожности:

  • уточнять эпидемиологическую ситуацию;

  • не посещать рынки, где продают животных и морепродукты;

  • употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду;

  • не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с животными;

  • использовать маски;

  • мыть руки, особенно после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;

  • при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения.

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