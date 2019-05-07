"РВС" запускает летний конкурс «Лучшая клумба Динского района»

Приз — сертификат на 2000 рублей от магазина «Усадьба»!





Это конкурс для тех, кто вкладывает свою душу и время в создание прекрасных оазисов во дворе и на придомовой территории. Красивые клумбы с цветами, хвойными, кустарниками - радуют и самих создателей, и их гостей. Мы считаем, что такое дело заслуживает поощрения.





Как стать участником конкурса?





Прислать на вотсапп 8(989)83-80-605 фотографию клумбы. Обязательно подписать, кто ухаживает за клумбой, название улицы и населенного пункта, где она расположена.





Важно: принимаются фотографии хорошего качества, без чрезмерной обработки фоторедакторами.





Раз в неделю, по воскресеньям, в социальных сетях «РВС»: аккаунте в Инстаграме, группах во ВКонтакте и Одноклассниках будут публиковаться пост с 10 лучшими из присланных к этому времени фотографиями. Право отбора фотографий для публикации остается за редакцией.





Каждому фото будет присвоен номер. Победитель недели будет выявляться по комментариям с указанием номера фото по средам. Комментарии из всех соцсетей будут суммироваться. Два фото, набравших наиболее число голосов, будут опубликованы на страницах газеты и проходят в финал.





В последнее воскресенье месяца: 26 мая, 30 июня и 28 июля фото, становившиеся победителями недели, будут опубликованы в социальных сетях «РВС» для финального голосования. Итоги будут подводиться через сутки, по понедельникам — 27 мая, 1 июля, 29 июля.





Клумба, набравшая наиболее число комментариев, будет объявлена победителем месяца. Создатель клумбы получит сертификат на 2000 тысячи от магазина «Усадьба» (ст. Динская, ул. Красноармейская, 27/2).





Всего за время конкурса будет три победителя: за май, июнь, июль. Каждый из них получит сертификат.





Итоги каждого финала будут опубликованы в газете «РВС» и в социальных сетях издания.



