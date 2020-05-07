Рядом с Динским районом произошел пожар. Тушили больше 6 часов

«Около полуночи случился пожар на территории фермы за селом Первореченским. Со стороны города проехали 5 пожарных машин», – написал сегодня, 7 мая, мужчина, пожелавший остаться анонимным.

Журналист «РВС» обратилась в Динской пожарно-спасательного гарнизон. Там сообщили, что территория, где произошло возгорание, относится к станице Старокорсунской.

Все подробности рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожар действительно был в Старокорсунской, на молочно-товарной ферме.

«Заявка поступила диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 00.01.

Первые пожарные подразделения были направлены в 00.12. По прибытию установлено загорание тюкованного сена в металлическом ангаре.

На месте организован штаб пожаротушения, созданы боевые участки на тушение защиты соседних зданий и сооружений.

На начальном этапе к ликвидации привлекались 40 человек личного состава и порядка 10 единиц техники.

В 1.42 была локализация пожара.

В 6.37 – его ликвидация.

Всего на тушение были привлечены от РСЧС 62 человека и 18 единиц техники, в том числе от МЧС 39 человек и 12 единиц техники.

Площадь возгорания составила 860 кв. м.

Причина станет известна в течение 10 дней», – сообщили в региональной пресс-службе МЧС.

Погибших и пострадавших нет.



