Рыбачим с умом - как не поплатиться рублем за нарушение закона
Зима на Кубани в этом году выдалась очень теплой. Порыбачить на льду не было никакого шанса.
Но рыболовы уже вовсю готовятся к новому сезону. Они обратились в “РВС” с просьбой разъяснения законодательства в этом направлении, которое актуально в 2020 году.
“Вылов рыбы разрешен во всех водных объектах в Динском районе, которые не предоставлены в пользование (аренду). Например, на территории станицы Динской водоем, на котором располагается пляж, является общедоступным для любительской рыбалки.
Что касается закона о любительском рыболовстве, который вступил в силу в 2020 году, то особых изменений в нем нет – рыбалка на арендованных водных объектах разрешена только с согласия водопользователя (арендатора). И вылавливать можно только им запущенную рыбу. Любительское рыболовство в отношении федеральной рыбы запрещено в предоставленных в пользование водоемах.
Кроме того, запретили водную охоту с использованием средств обнаружений водных биологических ресурсов (эхолотов). Также она запрещена в местах скопления людей. Кроме того, не разрешается использовать подводные ружья с берега или же с плавсредств”, – рассказал журналисту “РВС” старший государственный инспектор Азово-Кубанского отдела государственного контроля Дмитрий Денисенко.
Минимальные размеры и суточная норма разрешенного вылова рыбы на Кубани
Запрещено вылавливать рыбу, которая меньше размером, чем указано в законе.
Если же вы поймали более мелкую особь, необходимо с наименьшими повреждениями, независимо от состояния, выпустить ее в естественную среду обитания.
Судак – 38 см – 2 экземпляра.
Сом пресноводный – 60 см – 2 экземпляра.
Сазан - 35 см - 3 экземпляра.
Тарань - 16 см - 5 кг.
Рыбец, сырть - 22 см - 5 экземпляров.
Синец - 24 см - 5 кг.
Амур белый - 45 см - 2 экземпляра.
Лещ - 24 см - 5 кг.
Кумжа (форель) - 15 см - 5 экземпляров.
Усачи - 20 см - 5 кг.
Подуст - 15 см - 5 кг.
Берш - 26 см - 5 экземпляров.
Жерех - 35 см - 3 экземпляра.
Толстолобики - 50 см - 2 экземпляра.
Чехонь - 24 см - 5 кг.
Сельди черноморско-азовские проходная и морская - 15 см - 5 кг.
Пеленгас - 38 см - 5 кг.
Голавль - 28 см - 5 кг.
Линь - 17 см - 5 кг.
Щука - 30 см - 5 кг.
Язь - 26 см - 5 кг.
Бычки - 10 см - 5 кг.
Раки - 9 см - 30 экземпляров.
Камбала-глосса - 17 см - 5 кг.
Кефали (сингиль, лобан, остронос) - 20 см - 5 кг.
Ставрида - 10 см - 5 кг.
Какие приспособления запрещено использовать при любительском рыболовстве
ловушки;
пневмооружие;
донные неводы;
сети;
капканы;
электрические удочки;
остроги;
пассивные орудия;
спиннинги (при 10 и более крючках);
самоловные приспособления;
колющие средства.
Также в строгом ограничении находятся такие методы:
глушение;
создание заграждений;
применение подсветки.
Способ спускания водоема категорически запрещен.
Какие штрафы предусмотрены за несоблюдение правил
За нарушение правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна физическим лица полагается штраф (при любительской рыбалке) от 2 до 5 тыс. руб.; индивидуальным предпринимателям/должностным лицам - от 20 до 30 тыс. руб.; юридическим лицам - от 100 до 200 тыс. руб.
Злостные нарушения правил рыболовства (использование электроудочек, нанесение особо крупного ущерба (свыше 100 тысяч рублей), применение самоходных транспортных средств группой лиц, ловля сетями и т. д.) – это уже ст. 256 Уголовного кодекса РФ. Она предусматривает наказание от штрафа в 300-500 тысяч рублей до 2-х лет лишения свободы.
Если улов рыбака превысит суточную норму вылова, ему придется за каждый экземпляр (который идет сверх нормы) оплатить компенсационный ущерб, который будет выставлен помимо штрафа.
Судак - 3305 руб./экз.
Сом пресноводный, сазан, рыбец, амур белый, усач, жерех, толстолобик, щука - 925 руб./экз.
Сельдь, пеленгас - 685 руб./экз.
Лещ, тарань, берш, чехонь, линь - 500 руб./экз.
Головань - 250 руб./экз.
Рак - 115 руб./экз.
Бычок - 55 руб./экз.
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