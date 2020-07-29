С 1 августа меняется цена на природный газ для населения района

С 1 августа начинают действовать новые розничные цены на природный газ для населения. Их уже утвердил Департамент цен и тарифов Краснодарского края.

В Динском районе это 6,61 руб. за 1 м3. Ранее была 6,43 руб./м3 (с НДС).

Руководство компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» напоминает о возможности использования дистанционных сервисов для оплаты и рекомендует абонентам не копить долги и вовремя оплачивать потребленный газ.