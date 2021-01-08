С 11 января увеличивается стоимость проезда на маршрутах 107,108, 122 и 127

Цены на проезд увеличатся

Чтобы ООО “Кубаньтранссервис” могло продолжить стабильную работу, предприятие поднимает тарифы в среднем на 12%.

Маршрут №107 - 90 рублей

Маршрут № 108 - 110 рублей

Маршрут № 122 - 110 рублей

Маршрут № 127 - 160 рублей

До 1 февраля для пассажиров этих маршрутов совместно с оператором транспортной системы «ЧАС ПИК» планируют реализовать систему проездных.

Стоимость проездной карты на 50 поездок в месяц:

Маршрут № 107 - 4000 рублей;

Маршрут № 108 - 4900 рублей;

Маршрут № 122 - 4900 рублей;

Маршрут № 127 - 7300 рублей.

Где купить проездной

Продажа проездных будет осуществляться по адресу:

ст. Динская ул. Красная 21А;

г. Краснодар (у дома № 52б по ул. Офицерская, трамвайная остановка «Екатерининский зал»).

По вопросам электронных билетов можете обращаться по телефону горячей линии 8(800)700-25-27.

О законности

ООО “Кубаньтранссервис” поднимает цены на основании федерального закона №220. Перевозчик вправе самостоятельно рассчитывать тариф. При этом и самостоятельно несет все затраты на содержание своего автопарка, зарплату водителей и закупку горюче-смазочных материалов.

Обоснования

По словам президента Ассоциации «Союз транспортников Кубани» Ивана Петрова в 2020 году перевозчики понесли большие затраты на закупку необходимой техники и спецсредств для модернизации транспорта в период пандемии. Сократилось число пассажиров и снизилась выручка. Возросли расходы на топливо и запчасти. “Повышение оплаты — это вынужденная мера”, — пояснил Иван Петров.

В 2020 году рост цен на топливо составил почти 16%. Выросла и стоимость полиса ОСАГО.

Со своей же стороны, по словам Петрова, перевозчики берут на себя ряд обязательств: контроль качества оказываемых услуг, соблюдение норм поведения со стороны водителей и содержание автобусов в надлежащем состоянии.