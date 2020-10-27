С 28 октября в России вводится всеобщий масочный режим

27 октября Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски во всех местах массового пребывания - в транспорте, на парковках, на остановках, ярмарках, рынках и так далее.

Как пояснили в ведомстве, местами массового пребывания людей, где вводится обязательный масочный режим, считается пространство, где могут сразу находиться более 50 человек.

Предписание вступает в силу завтра, 28 октября.

Проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00 рекомендовано запретить.

«Это решение останется за властями региона», — говорится в сообщении ведомства.

В транспорте, такси, магазинах, ресторанах и в других общественных местах должны усилить режим дезинфекции.