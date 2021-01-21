С чего начать строительство дома. Какие нюансы учесть

Первым делом нужно определиться с подходящим видом использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или для ведения личного подсобного хозяйства.

Информация о земельном участке

Получить информацию о земле помогут сведения, которые можно заказать через МФЦ. С помощью информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) можно узнать, например:

в какой территориальной зоне находится участок,

распространяются ли на него ограничения на строительство,

является ли земля санитарно-защитной зоной,

сделана ли топографическая съемка и др.

Уведомление о планируемом строительстве

С 2018 года изменились нормы Градостроительного кодекса. Теперь не нужно получать разрешение на строительство дома. Достаточно уведомить местную администрацию о начале и окончании строительства. Уведомление о планируемом строительстве или реконструкции дома нужно направить в управление архитектуры и градостроительства районной администрации Динской. Это можно сделать через МФЦ или через портал госуслуг.

В уведомлении прописывают следующие данные:

Ф. И. О.;

место жительства;

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

кадастровый номер земельного участка при наличии;

адрес или местоположение земельного участка;

правоустанавливающие документы на земельный участок;

сведения о том, для какого строения используется земля (ИЖС или дача);

цель подачи уведомления – строительство или реконструкция;

количество этажей;

высота;

расположение на земельном участке, отступы от границ;

площадь застройки;

схематическое изображение планируемого строительного объекта;

почтовый адрес или адрес электронной почты для обратной связи.

Подать заявку можно:

лично

через законного представителя

почтой

через МФЦ

через РПГУ (региональный портал государственных услуг)

Срок выполнения услуги – 7 рабочих дней. Регистрация происходит в течение дня. Услуга бесплатная. После согласования уведомления, оно действует в течение 10 лет с дня его подачи.

Проект на строительство

После согласования уведомления человек готовит проектную документацию строительства дома. Он может это сделать самостоятельно или обратиться к специалистам.

Проект дома состоит из трех направлений:

Архитектурный проект. Включает информацию о планировке, в том числе местоположении дверей, перегородок и окон. Конструктивный раздел. Разрабатывается инженером-конструктором и содержит подробные сведения о типе фундамента, кровли, перекрытиях и стенах. Руководствуясь этим документом, подрядчик производит строительные работы. Инженерный раздел включает в себя информацию о водоснабжении и водоотведении, отоплении и вентиляции, а также электроснабжении здания.

Этот этап не является обязательным. Но именно грамотно составленный проект дает возможность избежать досадных ошибок и лишних материальных затрат в будущем.

Границы и нормы

Очень важно при планировании строительства соблюсти все необходимые нормы и границы. Максимальная высота забора – 2 м. От межи до дома должно быть не менее 3 метров. А между домами соседей – 6 метров. От красной линии* до капитального строения – не менее 5 метров. Высота дома не может превышать 20 метров и иметь более трех этажей. Цокольный и мансардный тоже считаются этажами.

Если норма нарушена, например, расстояние от вашего дома до соседского забора меньше 3 метров, можно ли решить проблему законными методами?

«Если соседи не против и чиновники пойдут вам навстречу – можно. Это будет решаться через публичные слушания. В итоге вопрос о нарушении минимального отступа будет снят с повестки – дом узаконят, – комментируют специалисты по недвижимости АН “Удача”. – Однако ситуации бывают разные и однозначный универсальный выход не найти, все индивидуально. Призываем всех соблюдать градостроительные нормы».

Ввод в эксплуатацию. Уведомление о завершении строительства

После установки крыши, окон и дверей, выполнения отделочных работ необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки техплана и ввода дома в эксплуатацию. При этом направляется уведомление о завершении строительства. Его также можно направить через госуслуги.

«Хотелось бы обратить внимание граждан: если собственник решит строить дом без уведомления, то в силу закона это считается самовольным строительством и подлежит сносу. Право на самострой может быть признано судом при соблюдении условий, предусмотренных частью 3 статьи 222 Гражданского кодекса», – прокомментировал начальник управления архитектуры и градостроительства администрации МО Динской район Павел Чупахин.

*Красная линия – это линия, отделяющая муниципальную землю от частного земельного участка.