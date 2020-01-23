С чем связан рост цен на питание в школах Динского района?

Каникулы у школьников закончились, и в редакцию начали поступать обращения родителей.

«С 9 января питание подорожало на 10 рублей», – возмущены они.

«На бюджете семьи, где по 2-3 школьника, это очень сказывается», – написала одна из подписчиц в инстаграме «РВС».

С этим вопросом мы обратились к начальнику управления образования Динского района Марине Ежковой.

«Нам поступили коммерческие предложения поставщиков – организаторов питания об увеличении стоимости, поэтому мы предложили родителям рассмотреть этот вопрос. На заседании управляющих советов школ многие решения приняты положительно, потому что понимают, что это может быть одна из правильных мер», – прокомментировала она.

15 января Путин во время послания Федеральному собранию рассказал, что в российских школах планируется сделать горячее питание для 1-4 классов бесплатным. В некоторых регионах поручение должно быть реализовано уже 1 сентября 2020 года. Во всех субъектах – до 2023-го.

Марина Ежкова отметила, что Динской район надеется попасть в эту программу как можно скорее.

Чтобы выяснить, с чем все-таки связано повышение цены на школьное питание, мы обратились к одному из поставщиков – Наталье Белоусовой. Она объяснила: