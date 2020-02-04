С чем связан спил деревьев в Динской?

Такой вопрос массово поступает журналистам “РВС” от читателей.

“Спиливают, например, напротив Центра единоборств и в районе улицы Краснодарской”, – сообщила одна из динчанок.

“Улица Революционная, от старого переезда в сторону Чапаева. Вырубают даже те, которые стоят в отдалении от дороги. Без деревьев нет прохлады и чистого воздуха”, – прокомментировала другая.

“Почему на Красной и Садовой спилили почти все деревья? Будет ли озеленение? Готовы принять участие в субботнике”, – поинтересовался местный житель.

“РВС” обратилась в администрацию Динского сельского поселения. Там ответили на интересующие вопросы.

“Ведем очистку улиц от старых деревьев. Аварийные спиливаем, хорошие кронируем, чтобы улучшить и омолодить. В дальнейшем озеленим не только названные участки, а всю станицу. Там, где детский сад на Красной, аварийные деревья убрали в целях безопасности. Возле него уже высажена аллея колоновидных туй.

Кроме этого, после ремонта планируем высадить сосны около бывшей женской консультации. Туда же переезжает детская поликлинника, чтобы детки там хорошим воздухом дышали. Что касается именно Садовой, то, например, на перекрестке с улицей Чапаева по безопасности дорожного движения должна быть хорошая видимость знаков. На некоторых участках Садовой работы по спилу ведутся с целью освобождения линий электропередач”, – пояснил глава Динской Виталий Литвинов.