С чем связана нехватка кадров в Пластуновской участковой больнице?

Во время сессии Совета депутатов Пластуновского сельского поселения 14 февраля от местной жительницы был задан вопрос по работе участковой поликлиники.

Женщина, которая его озвучивала, рассказала, что в медучреждении нехватка врачей.

“Специалисты, которые там работают, не могут оперативно уделить внимание каждому. Человек заболел, пришел, а в поликлинике нет возможности назначить анализ, чтобы уже на следующий день определить, чем он болен и как лечить. Раньше было 4-5 врачей и проблемы не было. К доктору можно было записаться и на следующий день опять к нему попасть. Сейчас это невозможно. Повторный прием приходится ждать минимум 10 дней, а то и больше”, – возмущена она.

Со своей стороны обратившаяся предложила направлять умных детей станицы обучаться в медицинский университет за счет поселения по договору. Чтобы после окончания они возвращались работать обратно.

На вопросы по медицинской части на сессии отвечала заместитель главного врача Динской ЦРБ Ирина Сергачева.





Она согласилась с тем фактом, что сейчас действительно не хватает врачей.

“К сожалению, ситуация сложилась не только в Пластуновской участковой больнице. Это проблема всего Динского района. Вы знаете, что у нас работает программа “Земский доктор” (специалистам, отработавшим пять лет, платят миллион. – Ред.). Пожалуйста, приезжайте, устраивайтесь, вакантных мест достаточно. Мы готовы принимать новые кадры. Многие дети тех врачей, которые уже давно работают в Динской ЦРБ, пошли в медуниверситет, в частности, и моя дочь. Поверьте, администрация работает над этим вопросом. Вакансии всегда вывешены на сайте Минздрава. Ежегодно, когда в медицинском университете заканчивается обучение, туда едут наш главный врач и начальник кадров. Мы готовы предоставить и съемное жилье, то есть все условия есть. Администрация заинтересована не меньше, чем жители, чтобы были укреплены все наши участки. Но для этого наши дети должны поступать в медуниверситет, а потом возвращаться в родные станицы”, – пояснила Ирина Сергачева.

Она дополнила, что сейчас отсутствие кадров возникает по нескольким причинам, например:

1) молодежь, когда получает миллион в рамках программы “Земский доктор”, покупает квартиру в городе и уезжает жить туда;

2) другая часть врачей уходит в декретный отпуск, иногда и по второму кругу.

Что касается больницы в Пластуновской, то заместитель главврача отметила: сейчас на четырех терапевтических участках работают два врача, и это не худший вариант. В Динском районе есть станицы с более тяжелым положением.

Про анализы представитель Динской ЦРБ тоже пояснила.