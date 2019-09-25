С песней по жизни. Когда пенсия — не приговор

Накануне Дня пожилого человека мы пообщались с динчанином Михаилом Павловичем Клименко. Ему 88 лет, и в своем возрасте он занимается садоводством, выращивает прекрасные розы и поет в хоре.

В молодости Михаил Павлович освоил профессию каменщика. Сначала работал при МК-220, говорит, там и зарплата была хорошая, и коллектив. Но пришлось сменить место работы. «В те времена было так заведено: если кто-то из семьи трудится на заводе, то и всем остальным нужно работать там же. Меня, конечно, отпускать не хотели туда. Но пришлось. Да и зарплата была на заводе — на еду да на одежду», - вспоминает пенсионер.

В начале 90-х пошел на заслуженный отдых. «Только порадовался, что пенсию в 120 рублей назначили (по тем временам это были хорошие деньги), одну успел получить, и все — реформа началась — стало туго», - говорит Михаил Павлович.

Затем умерла жена. Мужчина остался один. Дочь в то время жила в Краснодаре. Он обратился в соцзащиту, написал заявление на обслуживание.

«Девочки из соцзащиты мне здорово помогают. Еду приготовят, постирают, уберут, во всем помогут. Просто умнички. Огромное спасибо Ларисе Платон и Людмиле Щевалевой. Они с душой подходят к работе, небезразличны. Всегда позвонят, спросят, что купить, как самочувствие», - делится динчанин.

Раньше был заядлым рыболовом — как ни выходные — снасти собрал и на речку. К сожалению, сейчас здоровье уже не позволяет далеко ходить, а транспорта своего нет. Но и тут мужчина не отчаивается.

Михаил Павлович — человек творческий. Он поет в хоре ветеранов «Красная гвоздика».

«Сейчас вот несколько репетиций пропустил — ноги болят. Будут теперь «журить» меня. К сожалению, с транспортом у нас проблемы — добираемся, кто чем может. Пока в Доме культуры ремонт идет — репетируем в ДК сахзавода. А с Консервного туда тяжело добраться. Пока до остановки дойдешь — ног нет», - сетует мужчина.

Выступать приглашают в различных станицах, но участникам хора в силу возраста и проблем с транспортом тяжело туда добраться.

«Мы пошили красивые костюмы. Часто на фонтанной площади выступаем, в библиотеке, в музее. И в Краснодаре пели в госпитале для ветеранов. Как же тепло нас там принимали.

У нас и награды есть — диплом I степени получали в Пластуновской, диплом II степени — в Новороссийске», - гордостью рассказывает Михаил Павлович.

В репертуаре хора — казачьи, народные, фронтовые, комсомольские песни.

«В нашем коллективе все с радостью приходят на репетиции. Отмечаем дни рождения совместно, дружим, всегда поддерживаем друг друга», - с теплотой говорит пенсионер.

Еще одно увлечение динчанина — садоводство и выращивание роз.

«С дочерью выписываем цветы из разных уголков страны. Они радуют нас своей красотой. Сейчас занимаюсь садом — различные саженцы посадил на приусадебном участке. Готовлю его к зиме — до холодов надо все успеть. Кроме сада, еще и дом, постройки к зиме надо доделать — там утеплить, там подкрутить что-то. В общем, скучать некогда», - рассказывает хозяин.

Что касается напутствия для молодежи, то Михаил Павлович говорит, что тут советовать особо-то и нечего — у каждого человека должен быть свой путь: «Мы уже слишком разные с молодежью — эпоха другая совсем. Но никогда не помешает уважать свою историю и старшее поколение».

Герой нашей публикации считает, что пенсия — не повод отчаиваться. И в пожилом возрасте всегда можно найти занятие по душе и единомышленников, которые разделят с тобой его.