С Садовой на Революционную: клопы наступают на Динскую

С Садовой на Революционную: клопы наступают на Динскую
Полчища клопов на ул. Промышленной в ст. Динской

С Садовой на Революционную: клопы наступают на Динскую

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3 часа назад ГазетаРВСДинскаяНашествие клопов по улице Садовой в ДинскойНашествие насекомых в ДинскойНовости Динского районаРВС

В эти дни райцентр переживает небывалое нашествие мелких насекомых.  В воскресенье их  обнаружили жители улицы Садовой.  Насекомые буквально «бежали» со стороны полей. Их бесконечная река  напугала жителей. В комментариях к публикации в соцсетях «РВС» жители улицы Садовой делились своими историями. Так, по их словам, насекомые  заполонили дворы, облепили  растения в огороде и стали проникать в дома.

Как выяснил журналист «РВС»,  причина нашествия  клопов – в полях рапса. Культуру в этом году убрали, и живность, лишившись пищи, двинулась «в люди».

Начальник управления Сергей Коробченко пояснил, что в воскресенье, когда стало известно о нашествии насекомых, на место выехала комиссия в составе  представителя районной администрации Виталия Лигомина, начальника Динского ФГБУ Россельхозцентр Ольги Барабановой и  его самого.  На месте они обнаружили  массовую миграцию насекомых.  Отобрав в банку  немного  насекомых, специалисты отправили их на анализ.  Исследование  выявило, что это – слепняк травяной, в народе его называют просто клопом.   Полчища слепняков мигрируют с полей, где выращивали озимый рапс.

- О причинах появления насекомых в таком количестве говорить не берусь. Нам нужно работать с последствиями. С понедельника  ведется химобработка  сельхозугодий и  дискование почвы.  Насекомых уже стало гораздо меньше.  В таком количестве слепняки впервые появились в нашем районе, этого никто не ожидал, но меры принимаются.  Россельхозцентр  порекомендовал аграриям препараты для борьбы с клопами.

На вопрос о том,  как быть жителям, чьи дворы и огороды заполнены насекомыми, Сергей Коробченко ответил, что  ЧС не объявлена, ситуация  не является катастрофичной, и  поэтому  административных мер  по очистке территории от насекомых применяться не будет.  Нчальник сельхозуправления подчеркнул, что  не стоит делать из этого обстоятельства огромную проблему.

Тем временем жители Динской продолжают присылать в редакцию фото и видео  атаки клопов на их дворы и огороды. Так, полчища насекомых замечены на улице Промышленной (на главном фото), улице Шевченко.

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Отдельные особи добрались и до Революционной.

У жителей         возникает вопрос: как с ними бороться на своих участках?   Насекомые погибают от любых инсектицидов, в том числе и дихлофоса. Название конкретных препаратов Сергей Коробченко порекомендовал нам узнать   в Россельхозцентре.  Однако там журналисту ответили, что рекомендаций населению они не дают, только сельхозпроизводителям.

 

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