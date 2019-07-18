С Садовой на Революционную: клопы наступают на Динскую

В эти дни райцентр переживает небывалое нашествие мелких насекомых. В воскресенье их обнаружили жители улицы Садовой. Насекомые буквально «бежали» со стороны полей. Их бесконечная река напугала жителей. В комментариях к публикации в соцсетях «РВС» жители улицы Садовой делились своими историями. Так, по их словам, насекомые заполонили дворы, облепили растения в огороде и стали проникать в дома.

Как выяснил журналист «РВС», причина нашествия клопов – в полях рапса. Культуру в этом году убрали, и живность, лишившись пищи, двинулась «в люди».

Начальник управления Сергей Коробченко пояснил, что в воскресенье, когда стало известно о нашествии насекомых, на место выехала комиссия в составе представителя районной администрации Виталия Лигомина, начальника Динского ФГБУ Россельхозцентр Ольги Барабановой и его самого. На месте они обнаружили массовую миграцию насекомых. Отобрав в банку немного насекомых, специалисты отправили их на анализ. Исследование выявило, что это – слепняк травяной, в народе его называют просто клопом. Полчища слепняков мигрируют с полей, где выращивали озимый рапс.

- О причинах появления насекомых в таком количестве говорить не берусь. Нам нужно работать с последствиями. С понедельника ведется химобработка сельхозугодий и дискование почвы. Насекомых уже стало гораздо меньше. В таком количестве слепняки впервые появились в нашем районе, этого никто не ожидал, но меры принимаются. Россельхозцентр порекомендовал аграриям препараты для борьбы с клопами.

На вопрос о том, как быть жителям, чьи дворы и огороды заполнены насекомыми, Сергей Коробченко ответил, что ЧС не объявлена, ситуация не является катастрофичной, и поэтому административных мер по очистке территории от насекомых применяться не будет. Нчальник сельхозуправления подчеркнул, что не стоит делать из этого обстоятельства огромную проблему.

Тем временем жители Динской продолжают присылать в редакцию фото и видео атаки клопов на их дворы и огороды. Так, полчища насекомых замечены на улице Промышленной (на главном фото), улице Шевченко.





Отдельные особи добрались и до Революционной.

У жителей возникает вопрос: как с ними бороться на своих участках? Насекомые погибают от любых инсектицидов, в том числе и дихлофоса. Название конкретных препаратов Сергей Коробченко порекомендовал нам узнать в Россельхозцентре. Однако там журналисту ответили, что рекомендаций населению они не дают, только сельхозпроизводителям.