Самозанятые смогут пользоваться краевыми мерами поддержки

Такую же помощь, как малый и средний бизнес, смогут получать плательщики налога на профессиональный доход.

15 июля на 41-й сессии ЗСК депутаты поддержали этот законопроект. Обусловлено это тем, что с 1 июля на Кубани действует специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Изменения в законе позволят самозанятым принимать участие в госпрограммах, которые нацелены на развитие МСП. Власти же смогут выделять из краевого бюджета средства на поддержку самозанятых.

Примечательно, что есть возможность одновременно быть зарегистрированным как самозанятый и работать по трудовому договору. Зарплата не будет учитываться при расчете налога, а трудовой стаж по месту работы не прервется.

Индивидуальные предприниматели и физлица, у которых нет работодателя и они не привлекают наемных работников по трудовым договорам, могут на него перейти. От самостоятельной занятости они будут платить налоги с доходов по льготной ставке – 4 % (физлица) или 6% (ИП и организации).

Предоставлять налоговую декларацию при применении НПД не нужно. Учет доходов будет вестись автоматически в приложении «Мой налог».