Самозванец из Динской представился работником краевой администрации

В Отрадненский район в станицу Передовую 13 октября приехал человек, который назвал себя помощником губернатора на общественных началах. Собрал вокруг себя толпу людей, включая главу района и сотрудников администрации, и, не сдерживая себя в выражениях, высказывал свое мнение о том, как нужно работать. Давал рекомендации.

В течение трех дней он проживал на территории станицы, встречался с жителями и общался с предпринимателями. Комментируя различные ситуации, «представитель власти» частенько грешил нецензурной лексикой, чем и вызвал подозрения.

Когда местные жители начали распространять информацию о «чиновнике», стало известно, что он не является работником администрации, в чем после сознался и раскаялся. Как только видео попало в сеть, оно мгновенно разлетелось по краевым пабликам. На кадрах люди узнали жителя станицы Динской.

Мы связались с пресс-службой администрации Отрадненского района, чтобы выяснить подробности происшествия. Сотрудник рассказал нам:

«13 октября к нам приехал гражданин, который представился помощником губернатора на общественных началах. Пригласила к нам его группа лиц из станицы Передовой. Они же устроили ему встречу с людьми, которые ему задавали какие-то вопросы. Каким образом люди вышли на этого человека, мы не знаем. Говорят, он проводил проверки, но никаких проверок не было и никто никаких документов ему не предоставлял. Ни администрация района, ни поселения его не приглашали. Здесь он находился несколько дней. На первой встрече действительно был наш глава и два его заместителя. Но пригласили его жители Передовой, поэтому с ними он и продолжил свои встречи и общение. Что было дальше и куда этот человек делся, мы не в курсе. Наш отдел полиции этим вопросом не занимался, мы на чистую воду его не выводили, где было снято его признание, неизвестно».