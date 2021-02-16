Самые частые нарушения российских водителей. Данные МВД
Сведения собраны за 2020 год. Как чаще всего водители нарушают правила дорожного движения, рассказали ниже.
“Российская газета” со ссылкой на Министерство внутренних дел опубликовала сводку.
- Превышение скорости – самое частое нарушение. Всего в прошлом году за это было оформлено 124 миллиона постановлений.
- 5,2 миллиона раз водителей привлекли к ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика.
- За неправильное расположение автомобиля на проезжей части дороги, встречный разъезд или обгон – 2,9 миллиона постановлений.
- За управление неисправным автомобилем – 2,8 миллиона постановлений.
- За то, что водители были не пристегнуты и не использовали мотошлемы, – 2,6 миллиона постановлений.
- Столько же раз водители ездили без ОСАГО.
- За то, что не уступили дорогу спецтранспорту, – 1,9 миллиона постановлений.
- За то, что пешеходы нарушили правила дорожного движения, – 1,4 миллиона постановлений.
- За непредоставление преимущества пешеходам или иным участникам дорожного движения водителей наказали 1,2 миллиона постановлений.
“Всего было выявлено 550,7 тысячи тех, у кого опьянение было подтверждено, включая и тех, кто отказался от медобследования. Прирост составил 0,3 процента.
Количество же выявленных в состоянии наркотического опьянения выросло на 5,1 процента и составило 22,4 тысячи.
Количество водителей, попавшихся в руки инспекторов в нетрезвом виде повторно, тоже остается стабильным. В прошлом году было возбуждено 68,4 тысячи уголовных дел за такое нарушение. Прирост составил чуть более половины процента”, – отмечает “РГ” со ссылкой на МВД.
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