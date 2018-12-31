Самые интересные новогодние приметы

Самые интересные новогодние приметы
Фото: gastronom.ru

Самые интересные новогодние приметы

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14 часов назад Газета РВСНаступающий новый годНовогодние приметыНовостиНовый ГодПраздникТрадиции

Новый год — один из самых любимых и долгожданных праздников. Отмечать его принято шумно и весело. У каждой семьи есть свои традиции и поверья. «РВС» собрала для своих любимых читателей самые интересные новогодние приметы:

    • Если на Новый год надеть что-нибудь новое, то год будет удачным.

    • В новогоднюю ночь с обновкой ― целый год ходить в обновках.

    • До того как куранты пробьют заветное количество раз, девушкам и женщинам советуют накинуть на плечи шаль, шарф или платок. Когда прозвучит последний удар, шаль сдергивают с плеч. Считается, что вместе с этим движением вас покидает весь негатив прошлого года.

    • За минуту перед боем курантов надо взять мандарин (апельсин) очистить его от кожуры и положить под елку. Если успеть, тогда год будет очень счастливым.

    • А вот порвать платье в новогоднюю ночь служит предвестником надвигающегося бурного, но, к сожалению, быстротечного романа.

    • Залитый вином наряд – к страданиям и слезам, испачканный случайно – к денежному потоку, который будет сочетаться с завистью и сплетнями.

    • Новогодние приметы, следуя которым можно оградить себя от возможности отсутствия обновок в следующие 12 месяцев, гласят, что не рекомендуется перед новым годом пришивать пуговицы и отдавать в ремонт обувь.

    • Если в полночь кто-то чихает, то к своему благополучию ― весь год будет счастливым.

    • Большие перемены в жизни и абсолютно новый взгляд на устои сулит встреча на улице слепого.

    • Если в первые денечки наступившего года столкнетесь с блондином с голубыми глазами – будете счастливы весь наступивший год.

    • Увидите сразу 3 кошки – к сплетням и пустым разговорам, следующими за вами – будьте внимательны к своему окружению.

    • О многом говорит и такая дорожная примета – если по дороге чаще обычного приходится останавливаться на красный сигнал светофора, то высшие силы предупреждают вас – грядет опасность. Если больше встречается зеленый свет, то все складывается просто замечательно.

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