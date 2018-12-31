Самые интересные новогодние приметы
Новый год — один из самых любимых и долгожданных праздников. Отмечать его принято шумно и весело. У каждой семьи есть свои традиции и поверья. «РВС» собрала для своих любимых читателей самые интересные новогодние приметы:
Если на Новый год надеть что-нибудь новое, то год будет удачным.
В новогоднюю ночь с обновкой ― целый год ходить в обновках.
До того как куранты пробьют заветное количество раз, девушкам и женщинам советуют накинуть на плечи шаль, шарф или платок. Когда прозвучит последний удар, шаль сдергивают с плеч. Считается, что вместе с этим движением вас покидает весь негатив прошлого года.
За минуту перед боем курантов надо взять мандарин (апельсин) очистить его от кожуры и положить под елку. Если успеть, тогда год будет очень счастливым.
А вот порвать платье в новогоднюю ночь служит предвестником надвигающегося бурного, но, к сожалению, быстротечного романа.
Залитый вином наряд – к страданиям и слезам, испачканный случайно – к денежному потоку, который будет сочетаться с завистью и сплетнями.
Новогодние приметы, следуя которым можно оградить себя от возможности отсутствия обновок в следующие 12 месяцев, гласят, что не рекомендуется перед новым годом пришивать пуговицы и отдавать в ремонт обувь.
Если в полночь кто-то чихает, то к своему благополучию ― весь год будет счастливым.
Большие перемены в жизни и абсолютно новый взгляд на устои сулит встреча на улице слепого.
Если в первые денечки наступившего года столкнетесь с блондином с голубыми глазами – будете счастливы весь наступивший год.
Увидите сразу 3 кошки – к сплетням и пустым разговорам, следующими за вами – будьте внимательны к своему окружению.
О многом говорит и такая дорожная примета – если по дороге чаще обычного приходится останавливаться на красный сигнал светофора, то высшие силы предупреждают вас – грядет опасность. Если больше встречается зеленый свет, то все складывается просто замечательно.
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