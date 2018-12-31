Самые интересные новогодние приметы

Если на Новый год надеть что-нибудь новое, то год будет удачным.

В новогоднюю ночь с обновкой ― целый год ходить в обновках.

До того как куранты пробьют заветное количество раз, девушкам и женщинам советуют накинуть на плечи шаль, шарф или платок. Когда прозвучит последний удар, шаль сдергивают с плеч. Считается, что вместе с этим движением вас покидает весь негатив прошлого года.

За минуту перед боем курантов надо взять мандарин (апельсин) очистить его от кожуры и положить под елку. Если успеть, тогда год будет очень счастливым.

А вот порвать платье в новогоднюю ночь служит предвестником надвигающегося бурного, но, к сожалению, быстротечного романа.

Залитый вином наряд – к страданиям и слезам, испачканный случайно – к денежному потоку, который будет сочетаться с завистью и сплетнями.

Новогодние приметы, следуя которым можно оградить себя от возможности отсутствия обновок в следующие 12 месяцев, гласят, что не рекомендуется перед новым годом пришивать пуговицы и отдавать в ремонт обувь.

Если в полночь кто-то чихает, то к своему благополучию ― весь год будет счастливым.

Большие перемены в жизни и абсолютно новый взгляд на устои сулит встреча на улице слепого.

Если в первые денечки наступившего года столкнетесь с блондином с голубыми глазами – будете счастливы весь наступивший год.

Увидите сразу 3 кошки – к сплетням и пустым разговорам, следующими за вами – будьте внимательны к своему окружению.