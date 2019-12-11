Самые популярные новогодние костюмы для детей

Пожалуй, больше всего Новый год ждут именно дети. Ведь это целая плеяда праздников, подарков, утренников.

Именно о последнем сегодня и поговорим. Наверняка каждый помнит, каким он был зайчиком (белочкой, снежинкой, медведем, Снегурочкой...) на детских утренниках в саду и в школе. С тех пор мода сильно изменилась. И сейчас у наших детей совсем другие персонажи в почете, а какие именно — расскажем ниже.

«РВС» представляет вам список самых популярных костюмов для детей на новогодние утренники.

Фото: gemelos-feliz.ru

Снежинка

Классический костюм снежинки придется по душе многим. Родители могут особо даже не заморачиваться — пришить дождик к подолу белого нарядного платья и надеть дочери корону (если она будет со снежинками, образ получится завершенным). Белые колготки и туфли дополнят костюм.

Фото: drasler.ru

Маша (из мультфильма «Маша и Медведь»)

Образ непоседливой Маши из мультика уже довольно давно полюбился многим. Все чаще можно встретить на утренниках девочек в таком костюме. Тем более что образ у Маши очень яркий и запоминающийся. Малышки, которым нравится этот мультфильм, с удовольствием перевоплотятся в озорную девчонку.

Малиновая косынка и сарафан в русском стиле — главные атрибуты образа. Если приобрести платье в магазине одежды, то его можно будет затем носить летом.

Фото: www.ebay.ie

Принцессы

Самыми популярными среди девочек по-прежнему остаются костюмы принцесс. Сложно сказать, какая именно юная королевская особа лидирует, но уже классическими стали образы Золушки, Ариель, Белоснежки, Белль, Авроры.

Не менее популярными сейчас считаются и костюмы принцессы Софии, Елены.

В связи с выходом новой части мультфильма «Холодное сердце» на пике популярности образы Эльзы и Анны.

Эконом-вариант — нарядное платье и корона. И ваша принцесса готова покорять всех своей красотой.

Фото: womanadvice.ru





Фея

Это еще один сказочный персонаж, который обладает магическими способностями, в образе которого девчонки с радостью пойдут на новогодний утренник. Феечек, как и принцесс, много. Особой популярностью у девочек пользуются Динь-Динь, Серебрянка, героини мультфильма «Феи» и феи из мультсериала «Клуб Винкс» (Блум, Стелла и другие).

В этом случае также можно обойтись нарядным платьем, дополнительно купить крылышки на резинках и волшебную палочку.

Фото: salt.zone

Супергерои

Мальчишки же предпочитают на новогодний утренник выбирать костюм супергероя. Например, Бэтмена или Человека-паука. Главное, чтобы персонаж был популярным, имел суперспособности (особую ловкость, силу, взбирался по стенам, метал паутину и т. д.).

Многие дети фанатеют от таких героев, персонажей комиксов, которые отважно борются с плохими парнями, защищая честь и справедливость.

Если не хочется тратить слишком много на костюм, можно купить футболку с принтом любимого супергероя (потом ее можно носить), а также маску.

Фото: polzavred.ru

Пират

Ну какой же мальчик не хотел бы покорять моря в поисках приключений? Костюм пирата на новогодний утренник не теряет своей актуальности уже давно. Дух свободы всегда в моде.

На первом месте среди пиратов можно выделить образ Джека Воробья. Следующий по популярности — капитан Флинт.

Тельняшка, брюки и косынка красного или черного цвета способны сэкономить ваш бюджет. Как вариант, можно самим сшить повязку на глаз.

Фото: bambolo.ru

Снеговик

Этот костюм пришел к нам из советских времен. Но сейчас он трансформировался в персонажа мультфильма «Холодное сердце» – снеговика Олафа, который имеет свой неповторимый шарм и стиль.

Хотите сэкономить? Оденьте малыша во все белое и купите маску Олафа. И костюм готов.

Фото: shop5157.eshoper.ru

Ниндзя

Многие мальчишки посещают секции боевых искусств. Приходя на утренники, они хотят быть в костюме ниндзя, ведь эти бесстрашные воины безупречно знают все приемы.

Кроме того, не сдают позиций и образы черепашек-ниндзя, которые готовы прийти на помощь всем тем, кто находится в беде.

Прежде чем купить такой костюм, уточните у ребенка, кем именно он хочет быть, ведь у каждого из черепашек свой фирменный стиль — различное оружие и цвет маски. У Леонардо — синяя маска и два меча, у Донателло фиолетовая повязка на глаза и палка, у Рафаэля — маска красная и два кинжала, у Микеланджело — оранжевая лента и нунчаки.

Ленту на глаза можно купить в магазине рукоделия, а для общего антуража выбрать одежду в болотно-зеленых тонах. Это позволит не тратиться на покупку костюма.

Фото: youla.ru

Мышка

Костюм символа следующего года подойдет как мальчикам, так и девочкам. Если нет желания специально тратиться на костюм, то можно очень просто сделать его своими руками — к кофте с капюшоном серого цвета пришить ушки. А хвост сделать либо из серой ткани, либо из проволоки. Как вариант, купить уже готовые ушки мыши на обруче для волос.





Так как время до детских утренников позволяет, можно заказать пошив костюма у швеи. В Динском районе это обойдется примерно в 2 тысячи рублей.

Кроме того, есть вариант взять новогодний костюм на прокат. Стоимость — примерно 700 рублей.

Можно попросту приобрести наряд в магазине. Тут диапазон цен более широкий — от 400 до 2500 рублей. Все зависит от костюма, количества деталей и ткани, из которой он изготовлен.