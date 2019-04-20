Санаторно-курортное лечение для детей

В 2019 году в Динском районе будет проводиться оздоровление детей из семей, состоящих на учете в Управлении социальной защиты населения.

Заявителями на получение путевок в санаторные учреждения Краснодарского края являются родители или законные представители детей. Получателями путевок являются дети – граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Краснодарского края, имеющие медицинские показания к лечению:

- в детские санатории – дети в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), имеющие медицинские показания к санаторному лечению, из семей, являющихся получателями мер социальной поддержки для семей, имеющих несовершеннолетних детей (пособие на ребенка).

Чтобы встать на учет для получения вышеуказанных путевок, заявителям необходимо представить в управление следующие документы:

- заявление, заполненное по установленной форме;

- копию паспорта заявителя (законного представителя) или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;

- копию свидетельства о рождении ребенка (с отметкой о гражданстве) и копию паспорта ребенка, достигшего 14 лет;

- документ, подтверждающий постоянное проживание ребенка на территории Краснодарского края;

- справку для получения путевки по форме 070/у, выданную органами здравоохранения по месту жительства.

Заявителям, поставленным на учет на получение путевки, путевки предоставляются по мере их поступления в управление в течение календарного года.

Получить консультацию можно по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 55, кабинет № 115, телефон 6-32-87.