Санобработка многоквартирных домов в Динском районе

В связи с режимом повышенной готовности на территории Динского района журналисты “РВС” решили узнать, обрабатываются ли какими-то спецсредствами подъезды многоквартирных домов управляющими компаниями.

В управляющей компании “К-Сервис” объяснили, что выдали своим сотрудникам хлорированные средства. Они добавляются в воду при мытье полов в подъездах. Кроме того, обрабатывают дверные ручки, поручни.

В “Городской управляющей компании” тоже при мытье подъездов добавляют хлорсодержащие вещества. В домах, где проводит уборку эта УК, обрабатывают ручки и двери, перила и полы. Об этом журналисту рассказали работники организации.

В администрации Динского района рекомендуют управляющим компаниям проводить санобработку подъездов, а жителям – соблюдать личную гигиену и выполнять рекомендации Министерства здравоохранения.