Саркис Мовсесян - динской реставратор советских автомобилей

Саркис Мовсесян - динской реставратор советских автомобилей

Саркис Мовсесян - динской реставратор советских автомобилей

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2 часа назад АвтолюбительВолгаГазДинскаяДинской районМосквичНовости ДинскойПобедаХобби

Больше двух лет назад «РВС» писала об удивительном человеке — Саркисе Мовсесяне. Он живет в Динской и даёт вторую жизнь классике советского автопрома. Два года назад Саркис собрал с нуля «Волгу» 1968-го года. Одной лишь реставрацией дело не кончилось — с виду «Волга» похожа на всех своих «собратьев» в разных комплектациях, однако внутри это совершенно другой автомобиль: три телевизора, климат-контроль, двигатель от «Крайслера» коробка-автомат, всё работает на электронике — перечислять можно долго. Всю машину и весь её проект Саркис делал самостоятельно. Тогда он пообещал, что через некоторое время, на парад 9-го мая, вместе со своими внуками, проедет в колонне по Красной на своей «Победе», которую Саркис уже начал восстанавливать. А так как Саркис Мовсесян — человек слова, то обещание своё он сдержал.Image title

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Дело тут не в деньгах или какой-то выгоде. Реставрацией мужчина занимается не ради прибыли. Машинами Саркис увлекается с самого раннего детства, как и его отец. Всю сознательную жизнь некоторые завистники со скепсисом относились к занятию Саркиса: «Зачем тебе этот хлам, повозишься и бросишь», часто говорили ему знакомые. Однако мужчина каждый раз доказывал обратное. На собственные средства, за непродолжительное время Саркис давал новую жизнь автомобилю, который изначально уже и не был похож на автомобиль. «Чайка», «ГАЗ», знакомая всем «копейка», «Победа» - почти вся классика прошла через его умелые руки. И, как уже было сказано выше, причиной этому служит не коммерция, а банальная любовь к своему делу и, самое главное, к советским машинам. Саркис признается, что настолько любит линейку «ГАЗ», что собственноручно установил своеобразный памятник из части корпуса автомобиля в дань уважения над своим магазином автозапчастей. Иногда он выезжает со своими внуками на одной из машин и просто колесит по Динской, получая тем самым удовольствие для души. Проезжающие мимо автолюбитель часто с уважением смотря на ожившую классику и показывают свое одобрение Саркису. В людных местах дети и даже взрослые подходят, чтобы сфотографироваться с автомобилем, в чем Саркис им никогда не отказывает. А о своих любимых машинах он может говорить не один час, рассказывая о каждой детали той или иной модели.Image titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage title

Своих «ласточек» Саркис не собирается продавать ни за какие деньги. Во многом потому что делает он это всё для себя и для потомков. Сам находит автомобиль, разрабатывает проект восстановления, ищет детали и запчасти. В каждую гайку была вложена душа — такое за деньги не купишь. Саркису также помогают его сыновья и друзья, которых много лет назад мужчина обучил основам своего ремесла, и теперь они тоже видят в таких автомобилях не просто средство передвижение, а предмет искусства. Саркис сетует, что сегодня молодежь совсем перестала интересоваться этой профессией. В другие времена часто отцы приводили своих сыновей посмотреть на то, чем мужчина занимается, а он с радостью и безвозмездно обучал их всем тонкостям своего дела. Теперь положение дел сильно изменилось. Но, несмотря на это, Саркис продолжает заниматься своим любимым делом. В гараже у него уже стоит очередной потрепанный 403-ий «Москвич» 1967 года, который уже ожидает своей очереди на восстановление.Image titleImage titleImage titleImage title

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