Сашенька мечтает о музыкальных игрушках с песнями и сказками

Вторая история к традиционной новогодней акции "РВС" – о Саше Шмитовой из Динской. Несколько лет назад «РВС» уже писала о ней. Тогда группа аниматоров совместно с неравнодушными читателями собирали деньги на поездку Саши в Санкт-Петербург для лечения. В тот период малышке предстояло еще раз оказаться на грани жизни и смерти. В Санкт-Петербурге ей провели необходимое лечение, сделали шунтирование – теперь вся ее голова в шрамах.

Саше три с половиной года. У нее ДЦП и эпилепсия. Несмотря на неблагоприятные прогнозы врачей (они говорили, что Саша не проживет даже года), девочка очень активная и жизнерадостная. Спустя большое количество поддерживающих процедур она смогла научиться держать самостоятельно голову. С помощью специального тренажера Саша вместе с мамой пытается ходить. Пока ей дается это с трудом. В семье Шмитовых не так давно произошло пополнение – теперь у Саши есть младший брат, который активно ходит и изучает все вокруг. Смотря на него, Саша тоже не отстает – моментами и не скажешь, что у девочки недуг.

Саша обожает слушать музыку и играть с музыкальными игрушками. Телевизор ей смотреть сложно и не рекомендуется из-за эпилепсии. К тому же хоть у девочки и нормальное зрение, у нее отсутствует фокус на объектах. Поэтому девочка и пристрастилась к аудио. В наступающем Новом году Саша хотела бы получить от Деда Мороза аудиоколонку или музыкальную игрушку, при игре с которой воспроизводились бы мелодии или сказки. Надеемся, что простые мечты нашей юной героини обязательно сбудутся в этот праздник.

Если вы хотите сделать подарок к Новому году для Саши, свяжитесь с редакцией «РВС» по телефону

8-900-255-22-22.

В конце декабря «РВС» с Дедом Морозом и Снегурочкой отправятся в гости к ребятам и поздравят их с Новым годом.