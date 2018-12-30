Сауна, мед, спорт, лимоны... 11 рецептов от похмелья

Надеемся, эти советы вам в праздники не пригодятся. А если все же угораздило «принять лишнего», срочно принимайте меры, следуйте нашим рецептам и оживайте.

1. Контрастный душ

Горячая вода способствует потоотделению, вслед за ним из организма выводятся токсины и прочие вредные вещества. Кроме того, обильное потоотделение выравнивает баланс жидкости в организме, который нарушен в результате возлияний. Душ начинайте с горячей воды, а затем чередуйте ее с холодной, которая будет смывать пот и очищать поры.

! ! ! Не подходит для гипертоников, а также людей, страдающих заболеваниями крови, сердечнососудистой системы, нарушениями кровообращения мозга.

2. Сауна

Посещение сауны сродни контрастному душу, но первая также ускоряет обмен веществ, усиливает кожное дыхание, устраняет обезвоживание, убивает нежелательные бактерии. Рекомендуется именно сауна, а не русская баня, которая создает большую нагрузку на сердце. Для лечения похмелья будет достаточно три подхода по 5, 10 и 20 минут.

Внимание! Не следует заходить в парилку людям, страдающим сердечнососудистыми заболеваниями. Если ваш пульс выше 110 ударов в минуту, а давление выше 140/90, баня вам противопоказана.

3. Избавление от ядов

Продукты распада алкоголя являются ядами, именно они травят ваш организм. Чтобы от них избавиться, выпейте кисломолочные продукты (особенно полезен при похмелье кумыс), не пастеризованный квас.

4. Рассол

Лучше пить капустный рассол, так как в нем содержится янтарная кислота. Важно принять не больше 1 стакана, иначе отечность тканей только усилится.

5. Много жидкости

Неправильное распределение жидкости – одна из первопричин плохого самочувствия с похмелья (в тканях воды много, а в сосудах – нехватка). Это устраняется приемом большого количества воды и мочегонных средств (безалкогольное пиво, зеленый чай, клубника и т. д.), но здесь важно поддерживать баланс солей в крови, иначе от всего этого толку будет мало. Именно поэтому сначала нужно выпить рассол.

Когда похмелье наступило, следует пить столько воды, сколько требует организм. Будет достаточно 0,5 л воды на каждые полчаса. Если большое количество воды вызовет рвоту, то это только к лучшему – токсичные продукты покинут ваше бренное тело быстрее.

6. Цитрусовые и бананы

В цитрусовых содержится лимонная кислота, она ускорит метаболизм и, как следствие, выведение из организма токсинов. В бананах много калия, который выводится из организма из-за обезвоживания.

7. Отвар зверобоя и/или шиповника

Отвар зверобоя оказывает седативное (расслабляющее), антидепрессивное и анксиолитическое (снимает тревогу и беспокойство) действие. Также он улучшает кровообращение, оказывает тонизирующее действие. Как принимать: 4 ст. ложки измельченной травы зверобоя залить 0,5 л кипятка и подержать на кипящей бане 20-30 минут. Пить отвар каждые час-полтора по полстакана.

Отвар шиповника содержит огромное количество аскорбиновой кислоты, а также витамины А, Р и К. Заваривать шиповник следует как чай, а не кипятить. Залейте ягоды кипятком и оставьте в термосе настаиваться.

8. Сок лимона

Выдавите сок двух-трех лимонов и разведите его в двойном количестве кипяченой воды.

9. Полстакана меда

Лакомство нужно употреблять небольшими порциями. Мед содержит много фруктозы, которая ускоряет метаболизм, и стимулирует так называемый «пентозный шунт» — процесс восстановления важнейшего кофермента никотинамид-динуклеотидфосфата (НАДФ, NADP).

10. Хороший сон

Сон – лучшее лекарство от похмелья, поскольку во сне в организме активизируются холинергические процессы, направленные на восстановление гомеостаза (постоянства физиологических процессов).

11. Спорт

После сна можно заняться спортом, но этот вариант подходит только для тренированных молодых людей, которые не имеют проблем с сердцем. Во время физических нагрузок организм быстрее избавляется от вредных веществ за счет потоотделения, перераспределения сосудистого тонуса, фильтрации в почках.