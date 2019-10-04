Сбила ребенка и скрылась с места ДТП

4 октября примерно в 11 часов на пешеходном переходе в районе школы № 3 авто сбило пятиклассницу. Об этом в редакцию «РВС» сообщили родственники пострадавшей.

«Уроки в школе сегодня сокращенные, поэтому детей отпустили домой рано. Наша девочка с подружками переходила дорогу. В это время ее сбил автомобиль. Из авто вышла женщина, спросила, как она себя чувствует. Та была в состоянии шока, ответила, что нормально. Водитель села за руль и уехала.

Школьницы позвонили родителям, они приехали и отвезли дочку в больницу. Одноклассницы говорят, что от удара она не просто упала, а перекувырнулась. Машина, по их словам, темно-голубого цвета. Номер вроде бы 108.

Сейчас мы находимся в травматологии, у девочки сотрясение мозга. Сообщили в дежурную часть, знаем, что полиция была в школе».

Родственники ищут свидетелей ДТП. У кого есть записи видеорегистраторов или кто видел происшествие и может опознать машину, просьба позвонить по номеру 8(900)250-54-00.

В Динской ЦРБ нам подтвердили, что девочка поступила к ним, госпитализирована в травматологическое отделение в состоянии средней степени тяжести после ДТП.