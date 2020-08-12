Сбор средств. 20-летнему парню нужна помощь в борьбе с раком

20-летнему Борису Ли из Новотитаровской очень нужна помощь в борьбе с раком щитовидной железы.

Все произошло внезапно, около 1,5 месяца назад студент второго курса проходил обследование. Один из врачей сказал ему проверить щитовидную железу. “В результате обнаружили многоузловой зоб в левой части щитовидной железы. Один из узлов оказался злокачественным, то есть рак щитовидной железы. После операции оказалось, что образовались метастазы”, - рассказывает Борис.

Теперь молодому человеку необходима радиойодтерапия. Пройти лечение он может в Москве. Ориентировочно на это необходимо 130 тысяч рублей плюс средства на перелет.

Семья просит помочь неравнодушных людей в сборе на лечение. Сейчас дорог каждый день, медлить нельзя.

Реквизиты:

Номер карты, на которую можно перевести деньги: 4276 3000 2371 0794, Борис Сергеевич Ли.

Карта привязана к номеру + 7 (989) 236-08-07.

Страница в соцсетях: @ _li_boris







