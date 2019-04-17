Сбор средств для многодетной семьи, потерявшей в ДТП маму

После публикации о том, что в ДТП в Старомышастовской 16 апреля погибла женщина, читатели соцсетей «РВС» сообщили, что у погибшей осталось трое деток – 18 и 5 лет, 8 месяцев. Коллектив «РВС» принял решение объявить сбор средств для семьи.

Журналисты пообщались с близкими погибшей и получили поддержку инициативе.

Деньги можно перечислять на карту Сбербанка по номеру телефона 8-988-558-17-37 на имя Анастасии Сергеевны Тепляковой. Это старшая дочь погибшей.

Напомним, 16 апреля примерно в 8 часов вечера на улице Крупской в районе дома № 108 водитель сбил велосипедистку и скрылся с места преступления. От полученных травм женщина скончалась до приезда скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД отдела МВД России по Динскому району, «в ходе оперативных мероприятий водитель был задержан».