Сбор средств на реабилитацию для Сашеньки

Мы уже неоднократно писали про маленького Сашу Печенова, который в свои 2 года борется с ДЦП. Лучезарный малыш ежедневно сквозь боль и слезы, прикладывая титанические усилия, делает все, чтобы наконец-то сделать свои первые шаги.

Совсем недавно мы писали о сборе средств на мартовскую реабилитацию Сашеньки в Санкт-Петербурге. Деньги были собраны, и семья отправилась в город на Неве, но реабилитация к сожалению не состоялась.

"Сашуля резко там заболел. Я прошу нас не осуждать за то что мы зря летали, потратили средства. Я не могу знать когда мой малыш заболеет, всю неделю я очень переживала за Сашулю. Находясь в Питере, мы были одни в чужом городе, у Сашули 5 суток была температура 39,6 и это очень опасно для него. Мы даже не могли вернуться домой пока он был с температурой. Если бы дома я заметила хоть малейшие признаки вируса, мы бы изначально остались дома. Мы обязательно вернемся в Санкт-Петербург, но тогда, когда закончится вся эта эпидемия", - писала тогда мама Сашеньки Кристина.

Сейчас семья вновь открывает сбор.

"Мы знаем, что сейчас тяжелое финансовое время у многих. Но у нас другого выхода нет, Саша должен продолжать реабилитацию. Детский Церебральный Паралич не знает, что такое карантин, выходные или праздники. Эта болезнь забирает у моего сына все его детство. Нам нужно продолжать бороться. Сейчас мы проходим реабилитацию на средства с прошлого сбора, позже мы предоставим отчёт как пройдем курсы реабилитации. Апрель - май Сашуля будет заниматься в двух реацентрах Краснодара.

Сейчас мы открыли сбор на 49 500 рублей на июнь месяц.

Реквезиты:

Карта Сбербанка 2202 2009 71119050. Номер телефона Кристины Печеновой 8(900)235-77-39 (Карта привязана к номеру)

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