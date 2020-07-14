Сбор средств на реабилитацию для Сашеньки в сентябре

Открылся сбор на сентябрьскую реабилитацию для Сашеньки Печенова в реабилитационном центре Angel baby (Краснодар). Мы неоднократно писали про малыша. Ему 2,5 года и он борется с диагнозом ДЦП.

«Чтобы не упустить время и возможность, когда еще можно что-то исправить, Саша проходит реабилитации в частных клиниках. Это дорого, но курсы реабилитаций должны быть регулярными. Волшебных уколов или таблеток нет. Только реабилитации из года в год дают возможность приобретать определенные навыки. Оплатить это лечение самим просто нереально. С помощью и поддержкой добрых людей Саша лечится уже год. Я с большим теплом благодарю каждого! И каждый из вас знает, что ваше добро вам обязательно вернется!» – говорит мама мальчика Кристина.

15 июля малыша везут на МРТ головного мозга, а 25 июля предстоит консультация у известного нейрохирурга, который ответит на вопрос, нужна ли будет Саше в будущем операция.

Реквизиты:

карта Сбербанка 2202 2009 71119050. Номер телефона Кристины Печеновой 8(900)235-77-39 (карта привязана к номеру).

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