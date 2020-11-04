Сбор средств! Сашеньке нужна операция, чтобы избавиться от болей

Сбор средств! Сашеньке нужна операция, чтобы избавиться от болей

Сбор средств! Сашеньке нужна операция, чтобы избавиться от болей

  148
22 часа назад БлаготворительностьГазета РВСДинской районДЦПНовости Динского районаСаша Печенов

Мы уже неоднократно писали про маленького Сашу Печенова. Малышу всего 2 годика, и он ежедневно ведет борьбу с ДЦП. 

Сашенька постоянно проходит реабилитации, но на данный момент его очень сильно мучает спастичность мышц.

"Словно круглосуточная судорога держит все тело в тисках, мой сын с трудом спит и принимает пищу, не может говорить, с болью проходят занятия и реабилитация. Нужна операция - хирургия спастики. После нее мышцы Саши  расслабятся, а значит, не будет боли. Операция даст возможность ему развиваться", - рассказывает мама малыша Кристина. 

После операции Сашеньку переведут в Центр медицинских технологий и рабилитаций для полного послеоперационного восстановления. Общая сумма сбора на операцию в Санкт-Петербурге в Филатовской больнице и реабилитацию - 337000 рублей. На данный момент собрано всего 7000 рублей, а операцию необходимо сделать в срочном порядке.

Мама малыша Кристина вновь обращается ко всем неравнодушным, любая сумма поможет приблизить сбор к закрытию и избавить Сашу от жутких болей.

Реквизиты

Карта Сбербанка 2202 2009 7111 9050. Номер телефона Кристины Печеновой 8(900)235-77-39 (карта привязана к номеру).

Страница в инстаграме: @pechenova6965

Комментарии