Сегодня утром люди час ждали автобус. На улице было -7

Жители из Пластуновской пожаловались, что не было утреннего маршрута в Краснодар.

«Регулярно в морозы без предупреждения отменяют рейс Пластуновская-Краснодар на 5.40. Люди мерзнут около часа. Ждут следующий рейс на 6.30 из Суворовского в Краснодар. Опаздывают на работу/учебу/в больницу/на самолет. Автобус приходит в 6.30 и забирает двойной поток пассажиров, подвергая людей опасности: нарушает правила перевозки стоящих пассажиров», – поделилась женщина.

Маршрут № 122 «Пластуновская – Краснодар» обслуживает перевозчик «Кубаньтранссервис». Диспетчер объяснила, что из-за погодных условий техника просто замерзла, в итоге дверь в автобус открылась и водитель не смог ее закрыть. Из-за этого не выехал на рейс. Вместо него маршрут № 127 ехал в Краснодар через Пластуновскую и по поручению диспетчера забрал людей с остановки. Это произошло в 6.20.

Данную ситуацию объяснили как внештатную и непредвиденную. Заменить маршрут другой единицей техники не получилось, потому что два резервных автобуса на ремонте.

Информацию приняли к сведению, передали директору. Также жалобу направили в транспортный отдел районной администрации. Там взяли ситуацию под контроль.

Телефон диспетчерской «Кубаньтранссервис» 8(918)167-23-38.

Телефон управления строительства, транспорта и дорожного хозяйства района 8(86162)6-17-97.