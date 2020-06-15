Сегодня возможно отключение света в районе. Где именно и почему?
Краснодарские электросети информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей сегодня, 15 июня.
Внеплановые работы пройдут в следующих сельских поселениях.
Динская
Улицы:
- Офицерская,
- Лесная.
Количество отключенных потребителей: 111 человек.
Время: с 8 до 21.
Причина: установка учетов.
- Лермонтова (72 человека).
Время: с 8 до 21.
Причина: установка учетов.
- Заводская (60 человек).
Время: с 8 до 21
Причина: установка учетов.
- Тенистая;
- Солнечная.
Количество отключенных потребителей: 78 человек.
Время: с 8 до 21.
Причина: установка учетов.
Старомышастовская
Улицы:
- Орджоникидзе;
- Советская;
- Ленина;
- Набережная;
- Степная;
- пер. Первомайский.
Количество отключенных потребителей: 84 человека.
Время: с 8 до 21.
Причина: установка учетов.
- Ленина;
- Базарная;
- Береговая.
Количество отключенных потребителей: 96 человек.
Время: с 8 до 21.
Причина: установка учетов.
Новотитаровская
Улицы:
- Луначарского;
- пер. Новотитаровский.
Количество отключенных потребителей: 141 человек.
Время: с 8 до 17.
Причина: установка учетов.
Нововеличковская
- Веселая;
- Шевченко;
- Ленина.
Количество отключенных потребителей: 120 человек.
Время: с 8 до 17.
Причина: переключения абонентов.
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