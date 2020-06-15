Сегодня возможно отключение света в районе. Где именно и почему?

Краснодарские электросети информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей сегодня, 15 июня.

Внеплановые работы пройдут в следующих сельских поселениях.

Динская

Улицы:

Офицерская,

Лесная.

Количество отключенных потребителей: 111 человек.

Время: с 8 до 21.

Причина: установка учетов.

Лермонтова (72 человека).

Время: с 8 до 21.

Причина: установка учетов.

Заводская (60 человек).

Время: с 8 до 21

Причина: установка учетов.

Тенистая;

Солнечная.

Количество отключенных потребителей: 78 человек.

Время: с 8 до 21.

Причина: установка учетов.

Старомышастовская

Улицы:

Орджоникидзе;

Советская;

Ленина;

Набережная;

Степная;

пер. Первомайский.

Количество отключенных потребителей: 84 человека.

Время: с 8 до 21.

Причина: установка учетов.

Ленина;

Базарная;

Береговая.

Количество отключенных потребителей: 96 человек.

Время: с 8 до 21.

Причина: установка учетов.

Новотитаровская

Улицы:

Луначарского;

пер. Новотитаровский.

Количество отключенных потребителей: 141 человек.

Время: с 8 до 17.

Причина: установка учетов.

Нововеличковская

Веселая;

Шевченко;

Ленина.

Количество отключенных потребителей: 120 человек.

Время: с 8 до 17.

Причина: переключения абонентов.