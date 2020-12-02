Сельская ипотека. Ответы на основные вопросы

С 1 января 2020 года в России действует государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий».

В ее рамках в том же месяце началась реализация программы льготной сельской ипотеки. Выдавать кредит банки стали в марте. Едва начавшись, процедура тут же закончилась, так как в организациях закончились госсредства. Ближе к августу выдача сельской ипотеки возобновилась.

Она позволяет получить ставку от 0,1 до 3 процентов. Ее цель – развитие небольших населенных пунктов, удержание семей от переездов в крупные города.

Динской район входит в список включенных в программу сельской ипотеки.

«РВС» собрала ответы на главные вопросы по этой теме.

Экспертом выступила кандидат юридических наук, доцент, заместитель руководителя департамента правового регулирования экономической деятельности финансового университета при правительстве Российской Федерации Оксана Васильева.

Кому положена сельская ипотека?

Критерии к заемщику могут отличатся в зависимости от внутренних правил кредитора. Воспользоваться условиями льготного кредитования смогут те, кто соответствует следующим минимальным требованиям:

наличие гражданства РФ;

возраст - от 21 до 65 (иногда 75) лет;

наличие постоянного источника дохода, достаточного для выплаты кредита;

стаж на текущем месте работы от 3 до 12 месяцев и общий не менее 6–12 месяцев.

При принятии решения по заявке банк также будет учитывать кредитную историю заемщика, текущую долговую нагрузку и другие параметры.

Что позволяет сельская ипотека?

По данным Минсельхоза РФ:

купить готовую или строящуюся квартиру по договору купли-продажи или договору долевого участия;

приобрести готовый дом с землей по договору купли-продажи;

купить землю и построить на ней дом по договору подряда;

построить или завершить строительство жилого дома по договору подряда на собственном участке земли;

погасить ранее выданные кредиты, оформленные на вышеперечисленные цели после 1 января 2020 года.

Как оформить?

Оксана Васильева рассказала, что для оформления сельской ипотеки необходимо совершить несколько шагов.

Шаг 1. Выбрать населенный пункт для покупки жилья и проверить, подходит ли он под условия льготного кредитования. Можно самостоятельно посмотреть информацию на сайте регионального Минсельхоза или обратиться к специалистам кредитной организации для ее уточнения.

Шаг 2. Заранее подготовить необходимый пакет документов. Во многом от него зависит решение по заявке. Выбрать банк. Как отмечает администрация Динского района, в Краснодарском крае финансирование физических лиц по программе «Сельская ипотека» осуществляет АО «Россельхозбанк» и ПАО КБ «Центр-Инвест».

Шаг 3. Подать заявку. Предварительную заявку можно сформировать на сайте банка. Так можно получить предварительное решение и ускорить оформление заявки в офисе. Документы на сельскую ипотеку в 2020 году все же придется подавать в отделении. Одновременно надо будет заполнить анкету с личными, паспортными данными, информацией о доходах и другими запрошенными банками сведениями. После получить решение по заявке. Оно будет принято в течение нескольких дней. Например, «Россельхозбанк» обещает рассматривать заявки за 5 рабочих дней, но, судя по отзывам заемщиков, часто требуется немного больше времени.

Шаг 4. Найти объект и договориться с продавцом о покупке недвижимости в ипотеку. Некоторые физические лица могут отказаться от такой сделки, т. к. она требует дополнительных затрат времени. Теоретически можно найти объект и до обращения в банк с заявкой, но лучше искать жилье, уже зная сумму, на которую можно рассчитывать.

Шаг 5. Предоставить в банк документы по недвижимости. Если планируется строить дом самостоятельно, предоставляют документы по земле. В остальных случаях нужно предоставить документы продавца, подтверждающие его право собственности. Банк проверяет объект и, если все хорошо, согласовывает его. Договориться о дате и времени проведения сделки с продавцом, банком. К этому времени потребуется также приготовить первый взнос, обозначенный в заявке.

Шаг 6. Оформить страховку на приобретаемое жилье. Землю страховать не надо, личное страхование оформляют по желанию. Часто можно заключить договор страхования и оплатить его оформление непосредственно в офисе банка в день проведения сделки.

Шаг 7. Провести сделку. Одновременно подписывают договоры сельской ипотеки и купли-продажи. Заемщику надо будет сделать первый взнос в согласованном размере. Если расчет осуществляется наличными, то их на этом этапе покупатель закладывает в банковскую ячейку.

Шаг 8. Зарегистрировать сделку. Переход права собственности на недвижимость, а также обременение на жилье и землю надо зарегистрировать в Росреестре. Документы можно подать в МФЦ или через офисы Росреестра. Допускается также электронная подача документов (но, например, «Россельхозбанк» этой услуги по ипотеке не предлагает).

Шаг 9. Получить документы от Росреестра и предоставить их в банк. После этого кредитная организация осуществит расчеты с продавцом в соответствии с условиями договора.





Какие документы требуются для оформления?

Для оформления сельского ипотечного кредита в банк необходимо предоставить:

паспорт заемщика;

свидетельство о заключении брака;

если заемщик – мужчина до 27 лет, то ему необходимо предоставить приписное свидетельство или военный билет;

документы, подтверждающие трудовую деятельность и доходы;

если заявку одобрят, заемщик должен предоставить в банк документы по выбранному объекту недвижимости. В день перечисления средств заемщик подписывает кредитно-обеспечительную документацию, а затем регистрирует в Росреестре залог в пользу банка;

если льготную ипотеку оформили для строительства частного дома, кредитор перечислит деньги подрядчику частями после завершения всех этапов строительства.

С какими трудностями на практике сталкиваются клиенты при оформлении?

В предоставлении сельской ипотеки участвуют не все кредитные организации, тем самым не предоставляя широкого выбора для заемщика кредитной организации.

Сложность в сборе всех документов, необходимых для оформления кредита.

Банк выбранный объект может посчитать неликвидным (то есть не получается продать в течение длительного периода времени из-за отсутствия спроса у потребителей. – Ред.).

По каким причинам банк чаще всего отказывает в получении ипотечного кредита?

Отказать могут по нескольким основаниям:

плохая кредитная история;

низкая платежеспособность заемщика;

имеются другие кредиты (закредитованность);

подделка в предоставленных документах;

неправильность заполненных документов или неполное предоставление документов;

судимость заемщика;

состояние здоровья заемщика;

ненадежный работодатель;

неликвидный объект.

Министерство сельского хозяйства также ответило на ряд актуальных вопросов.

Каков срок действия программы?

С 1 января 2020 года по 2025 год.

Каковы условия получения данной ипотеки?

Максимальный срок кредитования – 25 лет.

Ставка – от 0,01 до 3%.

Обязательное страхование жилья по сельской ипотеке.

Максимальная сумма кредита – 5 млн рублей для Ленинградской области и Дальнего Востока, а для других регионов – 3 млн рублей.

Минимальная сумма займа – от 100000 рублей и зависит от требований банка.

Минимальный первоначальный взнос – 10 %. С 2021 года для этого можно использовать маткапитал.

Допустимо наличие трех созаемщиков, в том числе и не родственников.

С 1 января 2021 года будет запрещено покупать жилье по сельской ипотеке в домах выше 5 этажей.

С 2021 года банк имеет право также поднять ставку, если сельская ипотека выдавалась на строительство дома и он не был завершен в срок до 24 месяцев после его выдачи.

С 2021 года банк имеет право поднять ставку за нарушение условий договора, но она не должна превышать ставку ЦБ на дату его заключения.

Могут ли повысить ставку?

На этот вопрос тоже ответили в Минсельхозе РФ.

Банк устанавливает льготную, базовую и стандартную ставку сельской ипотеки. Например, для «Россельхозбанка» они будут:

льготная – 2,7 процента;

базовая равна льготному показателю, увеличенному на размер ключевой ставки ЦБ РФ. В 2020 году это 6,95 процента (2,7 льготная ставка + 4,25 ключевая ставка ЦБ);

стандартная – 11,5 процента.

Льготная ставка по сельской ипотеке может быть изменена на базовую или стандартную при наступлении событий, которые отдельно описаны в договоре кредитования.

«Условия позволяют банку увеличить ставку до базовой в следующих случаях:

заемщик изменил цели, на которые выдан кредит. Обычно это связано с незаконченным строительством. А также это может произойти при приобретении жилья в населенных пунктах, не подходящих под сельскую ипотеку;

клиент допустил просрочку. Если срок неплатежей за последние полгода не превысит 90 дней, продолжит действовать льготный процент;

отказ Минсельхоза в предоставлении субсидий из-за отсутствия бюджетных средств или лимитов. Этот пункт банки включают в договор, но вероятность того, что его будут применять, минимальна. Лимиты закладываются заранее и проверяются при включении клиента в реестр Минсельхоза. Средства на субсидирование процентной ставки по сельской ипотеке выделяться будут ежегодно по соглашению между правительством и банком, которое сразу заключается на весь срок кредитного договора», – говорится в Минсельхозе РФ.

Продолжение об условиях сельской ипотеки в следующих статьях «РВС».